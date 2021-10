Αθλητικά

Ζιντάν για Μπενζεμά: Του αξίζει να κερδίσει αυτήν τη “Χρυσή Μπάλα”

Μεταξύ των υποστηρικτών του Γάλλου επιθετικού και ο επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ανάπτυξης της FIFA, Αρσέν Βενγκέρ.

Η λίστα με εκείνους που επιθυμούν, ο Καρίμ Μπενζενμά να κρατήσει στα χέρια του την «Χρυσή Μπάλα» δεν σταματά να μεγαλώνει.

Ο τελευταίος που...εντάχθηκε ήταν ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είχε και εξακολουθεί να έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον Μπενζεμά.

«Αυτή τη στιγμή, ο Μπενζεμά είναι σε...σύννεφο. Θα του έδινα την Χρυσή Μπάλα», δήλωσε ο Ζιντάν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Telefoot.

«Αξίζει να κερδίσει αυτή τη Χρυσή Μπάλα. Είναι ένας απίστευτος παίκτης, είχα την μεγάλη τιμή να τον έχω παίκτη. Μπορεί να κάνει τα πάντα στο γήπεδο. Είναι στην κορυφή, και ελπίζω να του δώσουν αυτή τη Χρυσή Μπάλα», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ανάπτυξης της FIFA, Αρσέν Βενγκέρ, από την πλευρά του, βλέπει επίσης τον Μπενζεμά ως ένα από τα φαβορί, αλλά έχει αμφιβολίες σχετικά με το εάν οι τίτλοι τελικά θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία.

«Σε ατομική απόδοση, συνέπεια, ο Μπενζεμά είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Η αβεβαιότητα είναι εάν το βάρος των τροπαίων παίζει καθοριστικό ρόλο» είπε ο Βενγκέρ στο Telefoot.

