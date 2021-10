Κοινωνία

Χειροτονήθηκε μητροπολίτης Περιστερίου ο Γρηγόριος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νέος μητροπολίτης Περιστερίου χειροτονήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.

Αρχιερατικό συλλείτουρο και η χειροτονία του νέου μητροπολίτη Περιστερίου Γρηγορίου τελέστηκαν σήμερα προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Τον Αρχιεπίσκοπο πλαισίωσαν οι μητροπολίτες Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιος, Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας, Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος Γεώργιος, Φθιώτιδος Συμεών. Παρών και ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος.

Φειδωλός στον λόγο του, ο νεοχειροτονηθείς μητροπολίτης Περιστερίου θέλησε να σιωπήσει και να ζήσει εν σιωπή «τη μεγάλη και ιερότατη αυτή στιγμή της μέγιστης προσωπικής του Πεντηκοστής», λέγοντας ότι ο η κατά Θεόν σιωπή είναι ο καλύτερος τρόπος έκφρασης. Χαρακτήρισε την ιεροσύνη ως χάρισμα και δώρο Χριστού και είπε ότι ο επίσκοπος κείται εις τόπον και εις τύπον, αλλά και εις τρόπον Χριστού. «Να μου επιτρέψετε τη σιωπή μου και να μου τη συγχωρήσετε».

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, επειδή τον τίμησε με την απόλυτη εμπιστοσύνη του, αναθέτοντάς του την άνω καθέδρα της Εκκλησίας των Περιστεριέων, αλλά και όλα τα συνοδικά μέλη της Εκκλησίας της Ελλάδος, που δέχθηκαν την πρόταση του Αρχιεπισκόπου και τον ενέταξαν στην οικογένεια των επισκόπων, τους μητροπολίτες που συλλειτούργησαν στη χειροτονία του, τους αρχιερείς που παραβρέθηκαν, τους γονείς του που κοιμήθηκαν πρόσφατα και όλους τους συναδέλφους του σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες που υπηρέτησε. Τέλος, δήλωσε συνοδική υπακοή.

Αντιφώνηση Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου

Στην αντιφώνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τόνισε ότι «η σχεδόν ομοθυμαδόν επιλογή ενός ανθρώπου της μάχιμης θεολογικής επιστήμης δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού η επιδίωξη είναι να επικαιροποιήσει τη σπουδαιότητα του θεολογικού λόγου στο σήμερα. Για τους περισσότερους ο θεολογικός λόγος είναι θεωρητικός, ακαδημαϊκός και σχολαστικός. Στη δική μας ορθόδοξη παράδοση ο θεολογικός λόγος είναι όντως θεολογικός μόνον όταν επιδρά στην καθημερινότητά μας, όταν συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη.

Το κύριο μέλημα του θεολογικού λόγου είναι να μας περιγράψει ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Να μας αποκαλύψει τον σκοπό της δημιουργίας, δηλ. το νόημα της ζωής.

Ο θεολογικός λόγος σχετίζεται με τη σωτηρία του ανθρώπου. Η πανδημία έφερε επιπλέον στην επιφάνεια την σπουδαιότητα του θεολογικού λόγου. Σε τέτοιες κρίσεις φαίνεται ιδιαιτέρως η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των πολιτικών, κοινωνικών και θρησκευτικών δομών». Ακολούθως, επισήμανε πως «δεν είναι η μετάνοια του ανθρώπου που καθιστά δυνατή τη συγχώρεση του Θεού, αλλά η συγχώρεση του Θεού είναι εκείνη που καθιστά δυνατή τη μετάνοια».

Κατόπιν, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας αναφέρθηκε στα δύο βασικά προβλήματα της εποχής μας σε σχέση με τον θεολογικό λόγο: την αποϊεροποίηση και την εκκοσμίκευση, που έχουν οδηγήσει στην πλήρη αποδόμηση από τους ανθρώπους και τόνισε πως «η Εκκλησία της Ελλάδος συνεκτίμησε την εμπειρία του σεβασμιωτάτου πλέον μητροπολίτου Περιστερίου βλέποντας σε εκείνον κάποιον που θα μπορούσε να φέρει εις πέραν την αποστολή του επισκόπου ως εικόνα του πατέρα, που θα μπορούσε να προστατεύσει και να αναδείξει το σωτηριολογικό περιεχόμενο του θεολογικού λόγου».

Στη χειροτονία του νέου μητροπολίτη Περιστερίου το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, καθώς και ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης.

Εικόνες: orthodoxia.info/news

Ειδήσεις σήμερα:

“The Crown”: Ο Σπύρος Μπιμπίλας στον ΑΝΤ1 για την εμφάνιση ως Γιάννης Λάτσης

ΚΙΝΑΛ – Παπανδρέου: σε εξέλιξη ο κύκλος των επαφών με τους υποψήφιους

Συρεγγέλα στον ΑΝΤ1: Έρχονται “χώροι φύλαξης βρεφών” σε ιδιωτικές επιχειρήσεις