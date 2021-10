Αθλητικά

WRC - Ράλι Ισπανίας: Νικητής ο Νεβίλ

Ο Nεβίλ, ο οποίος πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή του νίκη στο WRC, μετά το Ράλι του Βελγίου, εδραιώνει την τρίτη του θέση στο πρωτάθλημα.

Ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ (Hyundai), έχοντας πάρει προβάδισμα από το απόγευμα της Παρασκευής, κέρδισε σήμερα το Ράλι Ισπανίας, μπροστά από τους Έλφιν Εβανς (Toyota), Ντάνι Σόρντο (Hyundai) και Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota), ο οποίος παραμένει επικεφαλής του παγκόσμιου πρωταθλήματος, πριν από τον τελευταίο γύρο στην Ιταλία.

Ο Γάλλος Οζιέ, ήδη επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, είδε το προβάδισμά του να μειώνεται κατά επτά βαθμούς, αλλά εξακολουθεί να έχει 17 βαθμούς διαφορά από τον Ουαλό Έβανς, πριν από τον 12ο και τελευταίο αγώνα στη Μόντσα (19-21 Νοεμβρίου).

Ο Nεβίλ, ο οποίος πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή του νίκη στο WRC, μετά το Ράλι του Βελγίου, εδραιώνει την τρίτη του θέση στο πρωτάθλημα, αλλά χωρίς πιθανότητες να κερδίσει τον τίτλο.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα στο Ράλι Ισπανίας:

Tιερί Νεβίλ (Bέλγιο/Hyundai) 2ωρ.34:11.8 Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) + 24.1 Ντάνι Σόρντο (Ισπανία/Hyundai) + 35.3 Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) + 42.1 Κάλε Ροβάνπερα (Φινλανδία/Toyota) + 1:31.8 Γκας Γκρίνσμιθ (Μ. Βρετανία/Ford) + 4:17.3 Ολιβερ Σόλμπεργκ (Νορβηγία/Hyundai) + 4:26.7 Νιλ Σόλανς (Ισπανία/Hyundai) + 4:34.9 Ερίκ Καμιλί (Γαλλία/Citroen) + 9:49.4 Νικολάι Γκριάζιν (Ρωσία/Skoda) +10:05.9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) 204 βαθμοί Eλφιν Εβανς (Βρετανία/Toyota) 187 Tιερί Νεβίλ (Bέλγιο/Hyundai) 159 Kάλε Ροβάνπερα (Φινλανδία/Toyota) 140 Oτ Τάνακ (Eσθονία/Hyundai) 128 Γκρεγκ Μπριν (Iρλανδία/Hyundai) 76 Tακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) 68 Ντάνι Σόρντο (Ισπανία/Hyundai) 63 Γκας Γκρίνσμιθ (Βρετανία/Ford) 60 Αντριάν Φουρμό (Γαλλία/Ford) 42

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Toyota 474 βαθμοί Hyundai 427 M-Sport Ford 187 Hyundai 2C 52

