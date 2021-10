Πολιτική

Ντόρα Μπακογιάννη: Κύμα συμπαράστασης για το πολλαπλό μυέλωμα

Μηνύματα υποστήριξης από πολιτικούς φίλους και αντιπάλους της Ντόρας Μπακογιάννη μετά την ανακοίνωσή ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Κύμα συμπαράστασης εκδηλώθηκε από πολιτικούς φίλους και αντιπάλους της Ντόρας Μπακογιάννη μετά την ανακοίνωσή της για το πολλαπλό μυέλωμα που διέγνωσαν οι γιατροί της.

"Η Ντόρα είναι μαχήτρια. Έχει δώσει πολλές μάχες και έχει ξεπεράσει μεγάλες δυσκολίες στο παρελθόν. Και σε αυτή τη μάχη θα βγει νικήτρια" αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Ντόρα είναι μαχήτρια. Έχει δώσει πολλές μάχες και έχει ξεπεράσει μεγάλες δυσκολίες στο παρελθόν. Και σε αυτή τη μάχη θα βγει νικήτρια.?? — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) October 18, 2021

Τις ειλικρινείς ευχές του αλλά και τη βεβαιότητα ότι θα ξεπεράσει την ασθένεια που με παρρησία ανακοίνωσε σήμερα δημόσια, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. "Είναι μαχήτρια και θα βγει νικήτρια" τόνισε.

"Θα εξέλθει και από αυτή την δοκιμασία νικητής. Πολλά Περαστικά" δήλωσε από πλευράς του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

"Είμαστε όλοι δίπλα σου" είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής.

"Mε θάρρος μίλησε για τη διάγνωσή της και τη μάχη που έχει μπροστά της" σημείωσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

"Αυτή η περιπέτεια να είναι μια σύντομη παρένθεση, από την οποία θα βγει νικήτρια και πιο δυνατή" ευχήθηκε ο γραμματέας Επικοινωνίας του ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Βλάχος.

«Τις πιο θερμές ευχές στην Ντόρα Μπακογιάννη για γρήγορη ανάρρωση. Να βγει νικήτρια & δυνατή από την περιπέτεια της υγείας της» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Τwitter το Γραφείο Τύπου της Κ.Ε. του ΚΚΕ.

"Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για την αγάπη και τη στήριξη που μας δίνετε σήμερα. Η αγάπη σώζει. Και η μάνα μου παίρνει αυτή τη στιγμή περίσσευμα απ’όλους. Την δίνει όλη της τη ζωή απλόχερα και τώρα που την παίρνει πίσω της είναι πολύτιμη. Έχει περάσει πολλά. Αλλά είναι και ο πιο δυνατός άνθρωπος που ξέρω, αληθινός βράχος. Μια κουβέντα μόνο προς όλους: να εξετάζεστε, μην διστάζετε, η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να κάνει τη διαφορά" τόνισε σε ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης.

