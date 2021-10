Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Η Κυβέρνηση έχει κάνει μόνο μειώσεις φόρων και καμιά αύξηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το νέο σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας το οποίο θα ανακοινωθεί αύριο και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" και ερωτηθείς για το μέτωπο της πανδημίας του κορονοϊού, τόνισε ότι πιθανότατα αύριο, ο Υπουργός Υγείας θα ανακοινώσει το νέο σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού.

Σε ότι αφορά τις παρελάσεις, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η βούληση είναι να πραγματοποιηθούν, αλλά είναι λογικό να υπάρχουν ενδοιασμοί για τις περιοχές που τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι επιβαρυμένα και αύριο θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για αυτό από τον κ. Πλεύρη. Έσπευσε όμως να παρατηρήσει ότι λυπάται για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού στη βόρεια Ελλάδα.

Σχολιάζοντας τους θανάτους στη χώρα μας από επιπλοκές του κορονοϊού σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είπε ότι τον τελευταίο καιρό τα ποσοστά είναι όντως αυξημένα κι αυτό οφείλεται στο χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού στη χώρα μας που κυμαίνεται περίπου στο 65%, ενώ για παράδειγμα στις χώρες της βόρειας Ευρώπης ξεπερνάει το 90%.

Ερωτηθείς για το αν θα υπάρξουν αποζημιώσεις και μέτρα στήριξης για όσους πλήττονται από τα μέτρα που λαμβάνονται σε περιοχές με υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, το απέκλεισε λέγοντας πως η οικονομία δεν θα αντέξει έναν νέο γύρο παροχών. Έσπευσε δε να συμπληρώσει ότι την ουσιαστική ευθύνη για την κατάσταση αυτή, την έχουν όσοι επιλέγουν να μην εμβολιαστούν.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η χώρα μας έχει χαμηλότερο πληθωρισμό από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσθεσε δε ότι η σημερινή Κυβέρνηση από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε κάνει μόνο μειώσεις φόρων και καμιά αύξηση. Αν όμως προχωρήσει σε μια μεγάλη μείωση για παράδειγμα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, για τον οποίο παραδέχθηκε ότι είναι πολύ υψηλός, αυτό θα έχει επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά.

Ο κ. Γεωργιάδης διαβεβαίωσε πως όσο η ανάπτυξη προχωράει με αυτούς τους ρυθμούς τότε η Κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα να εξετάσει κι άλλα μέτρα μείωσης της φορολογίας και ανακούφισης των πολιτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Facebook: Το μεγαλύτερο “μπλακ άουτ” στα χρονικά έφερε διεθνή κατακραυγή

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τρίτη σε 180 σημεία της χώρας

Κίνηση - Κηφισίας: κλειστή λωρίδα για 10 ημέρες