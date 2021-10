Πολιτική

Βορίδης: Οι παρελάσεις θα γίνουν κανονικά την 28η Οκτωβρίου

Ο Υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε ότι οι παρελάσεις θα γίνουν και θα είναι ανοιχτές για όλους.

Στο ζήτημα της διεξαγωγής των παρελάσεων ενόψει των εορτασμών για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.

Ο κ. Βορίδης διαβεβαίωσε ότι οι παρελάσεις θα γίνουν κανονικά, «Αυτή τη στιγμή έχουμε άνοιγμα των περισσότερων δραστηριοτήτων. Έχουμε καθημερινά συγχρωτισμούς από διαδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα γίνουν οι παρελάσεις», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ.

Συμπλήρωσε δε ότι το κυρίαρχο μέτρο θα είναι η ισχυρή σύσταση για χρήση προστατευτικής μάσκας. «Θα γίνουν κανονικά οι παρελάσεις με τήρηση των υγειονομικών μέτρων κυρίως με χρήση της μάσκας», είπε και επεσήμανε μάλιστα ότι θα γίνουν κανονικά, ανοιχτές και όχι με προσκλήσεις.

Τέλος διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει θέμα διεξαγωγής των παρελάσεων μόνο για εμβολιασμένους.

