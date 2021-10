Αθλητικά

FIBA Europe Cup: Πρώτη νίκη για το Περιστέρι

Οι «κυανοκίτρινοι» επικράτησαν στο... νήμα των Μπάκεν Μπέαρς στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Την πρώτη νίκη του στον 7ο όμιλο του FIBA Europe Cup, πανηγύρισε το Περιστέρι. Οι «κυανοκίτρινοι» επικράτησαν στο... νήμα με 85-83 των Μπάκεν Μπέαρς στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Δανούς στη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Ο Ίαν Μίλερ «λύτρωσε» την ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου με καλάθι του στα 2.7΄΄ για τη λήξη, δίνοντας τέλος στην αντεπίθεση διαρκείας των Μπάκεν Μπέαρς, που είχαν ισοφαρίσει στα 10΄΄ με τρίποντο του Μισέλ Ντιούφ από την κορυφή (83-83).

Η ελληνική ομάδα παρουσίασε τάσεις αυτοχειρίας μετά την εξαιρετική αμυντική προσπάθεια της στην τρίτη περίοδο, όταν περιόρισε τους φιλοξενούμενους στους 14 πόντους, εξασφαλίζοντας μία διαφορά 10 πόντων (59-49). Συγκεκριμένα, η αμυντική χαλάρωση του Περιστερίου στο τέταρτο δεκάλεπτο βοήθησε τους Μπάκεν Μπέαρς να βρουν ρυθμό από την περιφέρεια και με επιμέρους σκορ 24-34 να ισοφαρίσουν σε 83-83, πριν το πάρει πάνω του ο Μίλερ και «καθαρίσει» τον αγώνα.

Πρώτος σκόρερ για το Περιστέρι ο Τέραν Πέτεγουεϊ με 20 πόντους, ενώ «άγγιξε» το νταμπλ νταμπλ σε πόντους (10) και ριμπάουντ (9) ο Τσαντ Μπράουν.

Τα δεκάλεπτα: 24-12, 40-35, 59-49, 85-83

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελιάκοφ, Ζαμοράνο Σάντσεθ, Πουτένκο.

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Μανωλόπουλος): Μπράουν 10, ΜακΚρι 12 (1), Μίλερ 11, Μωραΐτης, Σαλούστρος 10, Χρυσικόπουλος 7 (1), Κατσίβελης 11 (1), Μορέιρα 4, Πέτεγουεϊ 20 (3).

ΜΠΑΚΕΝ ΜΠΕΑΡΣ (Σόμερ): Ντιούφ 14 (4), Χάρις 13, Γιούκιτς 12 (2), Ογκουνγκμπέμι - Τζάκσον 22 (2), Ονγκάι 11 (1), Έβανς 4, Λέρκε 1, Σάλερτζ, Τέιλορ 6 (11 ριμπάουντ).