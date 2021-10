Κοινωνία

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Ευγνωμονώ τη Δικαιοσύνη

Τι είπε για την αγόρευση του Εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε να κηρυχθεί ένοχη η κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης για τη στάση τους στη δίκη για την επίθεση που δέχθηκε με βιτριόλι.

«Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την έως τώρα στάση της δικαιοσύνη που μου δίνει πολύ κουράγιο για να αντιμετωπίσω τον ισόβιο Γολγοθά που με έχει υποβάλλει η Έφη Κακαράντζουλα» είπε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, έκανε δηλώσεις μετά την αγόρευση του εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε η η 36χρονη να καταδικαστεί για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ζητώντας παράλληλα να απορριφθεί το αίτημα της υπεράσπισης για μετατροπή του κατηγορητηρίου .

Ο εισαγγελέας είπε χαρακτηριστικά: «Τυγχάνει απορριπτέος ο ισχυρισμός της βαριάς σκοπουμενης σωματικής βλάβης. Συνάγεται ότι οπωσδήποτε θεώρησε ως πιθανό το θάνατο της παθούσας και το επιδοκίμασε. Προτείνω να κηρυχθεί ένοχη για τα απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ζήτησε μια δίκαιη δίκη και μια δεύτερη ευκαιρία. Της δόθηκε δυνατότητα να απολογηθεί στον ανακριτή, να απολογηθεί ενώπιον μας για μια πράξη που έχει τελεσει και έχει ομολογήσει. Δεν έδωσε όμως ποτέ στην Ιωάννα τέτοια δυνατότητα. Την καταδίκασε εφόρου ζωής να ανεβαίνει κάθε μέρα ένα Γολγοθά».

«Επιτέθηκε με ανθρωποκτόνο εγωισμό στην Ιωάννα», ενώ τόνισε πως «Για λόγο που δεν κατέστη εφικτός, προφανώς επειδή η ίδια δεν έκρινε κατάλληλες τις συνθήκες, δεν προχώρησε στην επίθεση. Ο ισχυρισμός της ότι σκέφτηκε πως θα έκανε κάτι κακό, κρίνεται ως αναληθής. Ποτέ δεν σκέφτηκε να υπαναχωρήσει από την πράξη, απλώς δεν μπόρεσε να το κάνει εκείνη την ημέρα».

