Κορονοϊός: υπεύθυνη εμβολιαστικού κέντρου ομολόγησε τον εικονικό εμβολιασμό της

Ακόμη ένας γιατρός, παραδέχθηκε ότι ψευδώς έλαβε πιστοποιητικό εμβολιασμού. Πώς έγινε η "απάτη" από τους δύο συναδέλφους.

Δύο ειδικευόμενοι γιατροί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης εμφανίζονταν ως εμβολιασμένοι κατά του κορονοϊού ενώ δεν ήταν. Η «συνεργασία» μεταξύ τους φανερή, καθώς ο ένας φαινόταν ότι είχε εμβολιάσει τον άλλο και το είχαν δηλώσει και στο σύστημα του ΕΟΔΥ!

Την αποκάλυψη έκανε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης μιλώντας στον Περιφερειακό Τηλεοπτικό Σταθμό CRETA: «Υπήρξε μια καταγγελία, που έλεγε ότι υπήρχαν δύο ειδικευόμενοι γιατροί, οι οποίοι ενώ είναι καταγεγραμμένοι ως εμβολιασμένοι, στην ουσία δεν είχαν πραγματοποιήσει τον εμβολιασμό τους. Έγινε η προβλεπόμενο από το νόμο ΕΔΕ, διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις και ο φάκελος εστάλη στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΥΠΕ, ώστε να αποφασιστούν οι κυρώσεις» ανέφερε ο κ. Χαλκιαδάκης

Οι γιατροί τέθηκαν σε αργία, ενώ ο κ. Χαλκιαδάκης διευκρίνισε πως τα πιστοποιητικά των δύο ειδικευόμενων γιατρών δεν ήταν πλαστά. «Η μια εξ αυτών ήταν υπεύθυνη στο εμβολιαστικό κέντρο και υποτίθεται ότι ο ένας εμβολίασε τον άλλο. Δήλωσαν στο σύστημα ότι έγινε ο εμβολιασμός και μετά από καταγγελία και έρευνα του νοσοκομείου, αποδείχθηκε ότι δεν ισχύει ο εμβολιασμός. Έκαναν εικονικό εμβολιασμό. Τα πιστοποιητικά δεν ήταν πλαστά, ήταν νόμιμα, με τη διαφορά ότι η πράξη του εμβολιασμού δεν έγινε».

Σύμφωνα με τον κ. Χαλκιαδάκη, σπάνια θα μείνει ένας γιατρός μόνος του στο εμβολιαστικό κέντρο. «Πάντα είναι εκεί ένας γραμματέας και ένα νοσηλευτής. Τη συγκεκριμένη στιγμή που έγινε αυτό έτυχε να υπάρχει μόνο ο γιατρός με τον συνάδελφο του και να μην υπάρχει γραμματέας ούτε νοσηλευτής, διότι ήταν την ώρα που άλλαζαν οι βάρδιες και έμειναν για λίγα λεπτά μόνοι τους».

Πηγή: creta24.gr

