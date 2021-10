Συνταγές

Συνταγή για μιλφέιγ σοκολάτας από τον Πέτρο Συρίγο

Ένα μιλφέιγ με κρέμα σοκολάτας αφράτο, εύκολο και πολύ λαχταριστό για να εντυπωσιάσετε...



Μιλφέιγ σοκολάτας, αφράτο, εύκολο και πολύ λαχταριστό για να εντυπωσιάσετε. Δοκίμασε την κλασική συνταγή με την πλούσια κρέμα σοκολάτας, που έφτιαξε ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" Πέτρος Συρίγος.

Δες βήμα - βήμα την συνταγή:

Συστατικά για το μιλφέιγ σοκολάτας:

2 φύλλα σφολιάτας

ζάχαρη άχνη

1200 ml γάλα

250 γρ ζάχαρη

1 βανίλια

40 γρ αλεύρι

40 γρ κόρν φλάουρ

6 κρόκοι αυγών

70 γρ βούτυρο παγωμένο

30 γρ κακάο

200 γρ σοκολάτα κουβερτούρα

Η συνταγή για το μιλφέιγ σοκολάτας

Ανοίγουμε τη σφολιάτα, την πιέζουμε να ανοίξει λίγο ακόμα με τον πλαστή, πασπαλίζουμε με άχνη και ξανά πιέζουμε με τον πλαστή να εισχωρήσει η άχνη στη σφολιάτα.

Κόβουμε τη σφολιάτα σε κομμάτια της αρεσκείας μας, αναλόγως πως θέλουμε να τη σερβίρουμε.

Ψήνουμε στους 190 βαθμούς στον αέρα για 20 λεπτά περίπου.

Για την Κρέμα σοκολάτας:

Βάζουμε όλα τα υλικά εκτός από το βούτυρο, το κακάο και τη κουβερτούρα στην κατσαρόλα και τα χτυπάμε με ένα σύρμα χειρός καλά να ομογενοποιηθούν.

Βάζουμε σε ένα μπολάκι το κακάο, παίρνουμε λίγο από το μείγμα με το γάλα και ανακατεύουμε με το κακάο και το επιστρέφουμε στην κατσαρόλα, αυτό το κάνουμε για να μην σβολιάσει το κακάο.

βάζουμε σε μέτρια φωτιά και με ένα σύρμα ανακατεύουμε μέχρι να πήξει η κρέμα μας.

Τέλος βάζουμε την ψιλοκομμένη κουβερτούρα, το βούτυρο σε κυβάκια παγωμένο στην ζεστή κρέμα και ανακατεύουμε.

Βάζουμε σε κορνε ή σε μπολ και το κρατάμε στο ψυγείο για 2 ώρες.



Για το στήσιμο:

Βάζουμε ένα φύλλο σφολιάτας γεμίζουμε με κρέμα και από πάνω και άλλο φύλλο.

Πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και τριμμένη σφολιάτα