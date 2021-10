Κοινωνία

Καταδίωξη στο Πέραμα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή

Νέο βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως από την αιματηρή καταδίωξη στο Πέραμα. Στον εισαγγελέα οι αστυνομικοί.



Νέο βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως από την καταδίωξη στο Πέραμα, κατά την οποία σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και οκτώ τραυματίστηκαν, επτά εκ των οποίων αστυνομικοί.

Από τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στην καταδίωξη, επτά που όπως προέκυψε έκαναν χρήση των όπλων τους, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα που θα αποφασίσει εάν θα παραμείνουν κρατούμενοι μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή ή εάν θα αφεθούν ελεύθεροι. Όλοι τους υπηρετούν στην ομάδα ΔΙΑΣ Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία αυτή είναι η προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση που υπάρχει νεκρός από αστυνομικά πυρά.



Ο άνδρας που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ήταν 20 ετών, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ και σεσημασμένος για κλοπές.



Σε βάρος του συλληφθέντα που νοσηλεύεται τραυματίας και ενός τρίτου προσώπου που διαφεύγει τη σύλληψη σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

