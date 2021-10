Κοινωνία

Φονική συμπλοκή με αστυνομικούς (εικόνες)

Αυτοκίνητο εμβόλισε μηχανές της ΔΙ.ΑΣ. Νεκρός ένας από τους άνδρες που δεν σταμάτησαν για έλεγχο. Συνολικά 7 οι τραυματίες.

Ένοπλη συμπλοκή μεταξύ αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ και κακοποιών σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στο Πέραμα.

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν στο Χαϊδάρι όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά προσπάθησαν να ελέγξουν ύποπτο όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα.

Ο οδηγός δεν συμμορφωθήκε στο σήμα των αστυνομικών να σταματήσει και ακολούθησε καταδίωξη.

Στην διάρκεια της καταδίωξης, υπήρξε εμβολισμός μηχανών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό έξι αστυνομικών, ορισμένοι εκ των οποίων διακομίσθηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Αστυνομικοί πυροβόλησαν για να σταματήσουν το όχημα με τους τρεις άνδρες και σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός με τραύμα απο σφαίρα στον λαιμό, έπεσε ένας από τους τρεις άνδρες στο όχημα, ένας άλλος είναι τραυματισμένος και ο τρίτος διαφεύγει.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ για να φροντίσουν τους συνολικά επτά τρευματίες.

