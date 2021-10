Κοινωνία

Φονική καταδίωξη στο Πέραμα: Πέντε μηχανές της ΔΙΑΣ εμβόλισαν οι δράστες (βίντεο)

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το συμβάν στο Πέραμα. Αποκαλυπτικό βίντεο από την αιματηρή καταδίωξη.

Η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη χθεσινοβραδινή καταδίωξη και την φονική ένοπλη συμπλοκή στους δρόμους του Περάματος. Ο απολογισμός της ένοπλης συμπλοκής είναι ένας νεκρός και επτά τραυματίες, εκ των οποίων οι έξι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

"Βραδινές ώρες της Παρασκευής 22 Οκτωβρίου 2021 στην περιοχή Αγ. Ι. Ρέντη, εντοπίστηκε από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα και έφερε σπασμένο φινιστρίνι (εικόνα που παραπέμπει σε διάρρηξη), λόγος για τον οποίο κρίθηκε ύποπτο και αποφασίστηκε η διενέργεια αστυνομικού ελέγχου.

Στο σημείο, με εντολή του Κέντρου Άμεσης Δράσης, προσέτρεξαν και άλλες ενισχυτικές δυνάμεις για την πραγματοποίηση του ελέγχου, πλην όμως το όχημα στη θέα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε.

Στο πλαίσιο αναζητήσεων το αυτοκίνητο εντοπίστηκε εκ νέου στην περιοχή του Αιγάλεω και οι αστυνομικοί το ακολούθησαν μέχρι την περιοχή του Περάματος, όπου ακινητοποιήθηκε από αντίθετα κινούμενο όχημα (λεωφορείο).

Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, οι δράστες πραγματοποίησαν κίνηση όπισθεν και εμβόλισαν πέντε δίκυκλα Ομάδων ΔΙ.ΑΣ. τραυματίζοντας συνολικά εφτά αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση όπλου επιχειρώντας να ακινητοποιήσουν το όχημα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον τραυματισμό ενός εκ των επιβαινόντων, ο οποίος διεκομίσθη σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το τρίτο άτομο που επέβαινε στο όχημα διέφυγε και αναζητείται.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Όπως προέκυψε το όχημα είχε κλαπεί λίγο νωρίτερα από την περιοχή του Αγ. Ι. Ρέντη.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, παρουσία αρμοδίου Εισαγγελέα".

Αποκαλυπτικό βίντεο: Η ώρα της καταδίωξης

Βίντεο στο οποίο καταγράφονται οι πυροβολισμοί στο πλαίσιο της καταδίωξης που έγινε τα ξημερώματα στο Πέραμα.

Στο βίντεο ακούγονται οι ήχοι από τα πυρά των αστυνομικών κατά του οδηγού αυτοκινήτου, ο οποίος αγνόησε σήμα τους και δεν σταμάτησε σε έλεγχο. Την ίδια ώρα ο κόσμος τρέχει στους δρόμους για να καλυφθεί από τα πυρά.

Πηγή βίντεο: protothema.gr

