Κόσμος

Βιέννη: Επίθεση με μαχαίρι σε πολίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άρπαξε μαχαίρι από εστιατόριο και κυνηγούσε τους πελάτες. Τέσσερις τραυματίες. Τι "βλέπουν" οι Αρχές πίσω από την επίθεση.

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν νωρίτερα απόψε στη Βιέννη, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς. Η αστυνομία «δεν θεωρεί πιθανό» ένα πολιτικό ή θρησκευτικό κίνητρο.

Ένας 35χρονος Αυστριακός, σύμφωνα με την Muenchner Merkur, μπήκε το απόγευμα σε εστιατόριο στο Μπριγκιτενάου της Βιέννης, άρπαξε ένα μαχαίρι και κινήθηκε κατά των πελατών, οι οποίοι έσπευσαν να εγκαταλείψουν τον χώρο. Εκείνος τους ακολούθησε και επιτέθηκε αδιακρίτως σε περαστικούς. Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, δεν διατρέχουν ωστόσο κίνδυνο για τη ζωή τους, ενώ ο δράστης ακινητοποιήθηκε από πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη σύλληψή του ο δράστης μιλούσε ασυνάρτητα, ενώ φαινόταν να μην έχει επαφή με το περιβάλλον. «Ένα πολιτικό ή θρησκευτικό κίνητρο δεν θεωρείται πιθανό», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ειδήσεις σήμερα: