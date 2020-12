Κόσμος

Νέες συλλήψεις για την επίθεση στην Βιέννη

Τα ίχνη DNA στο όπλο του δράστη και οι έρευνες για πρόσωπα που είχαν σχέσει μαζί του σε Γερμανία και Ελβετία.

Ένας Αυστριακός αφγανικής καταγωγής, γενετικό υλικό του οποίου βρέθηκε στο όπλο που χρησιμοποίησε τζιχαντιστής για να σκοτώσει τέσσερις ανθρώπους τον περασμένο μήνα στη Βιέννη, συνελήφθη, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία της αυστριακής πρωτεύουσας.

Οι αρχές θα ζητήσουν δικαστική εντολή για να θέσουν υπό προσωρινή κράτηση για ανάκριση τον 26χρονο που συνελήφθη, διευκρίνισε εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Βιέννης, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της εφημερίδας Krone.

"Ίχνη του DNA του προσώπου αυτού βρέθηκαν στο όπλο" που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σημείωσε η ίδια.

Ο 20χρονος δράστης, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τις αυστριακές αρχές ως ισλαμιστής τρομοκράτης, έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης που διέπραξε στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας στις αρχές του Νοεμβρίου.

Οι αυστριακές αρχές έχουν ήδη συλλάβει 15 ανθρώπους σε σχέση με την επίθεση αυτή, ενώ οι αρμόδιες αρχές στη Γερμανία και την Ελβετία διεξάγουν επίσης έρευνα για πρόσωπα που υπάρχουν υποψίες ότι είχαν σχέσεις με τον δράστη.