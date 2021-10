Πολιτική

Κηδεία Φώφης Γεννηματά: Το “τελευταίο αντίο” στην Μητρόπολη (εικόνες)

Δείτε live την πομπή. Σκεπασμένο με τρεις σημαίες το φέρετρο της Φώφης Γεννηματά. Συντριμμένοι συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες.



H τελευταία πράξη του εθνικού πένθους για τη Φώφη Γεννηματά έλαβα χώρα σήμερα στη Μητρόπολη και στο Α΄ Νεκροταφείο.

Η σορός της Φώφης Γεννηματά τέθηκε από το πρωί σε λαϊκό προσκύνημα και στην συνέχεια το φέρετρο μεταφέρθηκε στην Μητρόπολη. Κατά την μεταφορά του, πλήθος κόσμου χειροκροτούσε και φώναζς "Αθάνατη", ενώ η συγκίνηση ήταν τεράστια.

Στην εξόδιο ακολουθία βρέθηκαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγος του Μαρέβα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γγ του Μέρα 25 Γιάνης Βαρουφάκης, καθώς και μέλη της κυβέρνησης, σύσσωμη η ηγεσία και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΙΝΑΛ καθώς και οι επικεφαλής των θεσμικών αρχών της χώρας.

Μεταξύ των πολιτικών που βρέθηκαν στην Μητρόπολη είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κώστας Σημίτης, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Φανερά συντετριμμένα μέσα στην εκκλησία τα μέλη της οικογένειάς της. Ο σύζυγός της, Ανδρέας Τσούνης και τα τρία της παιδιά, τα οποία συγκλόνισαν στους επικηδείους τους, με τα λόγια που αποχαιρέτησαν την μητέρα τους.

Στην Μητρόπολη βρέθηκε και άγημα το οποίο απέδωσε τιμές εν ενεργεία υπουργού στην Φώφη Γεννηματά.

Σ΄ όλα τα δημόσια κτίρια οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες ενώ το ίδιο συμβαίνει στις πρεσβείες της χώρας σ΄όλο το κόσμο ως απόδοση τιμής στην εκλειπούσα πολιτικό.

Για ένα πρότυπο ακεραιότητας και γενναιότητας, αισιοδοξίας και διακριτικότητας αλλά και μια αφοσιωμένη μητέρα, σύζυγο και πολιτικό έκανε λόγο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στον επικήδειο που εκφώνησε στην εξόδιο ακολουθία της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά στη Μητρόπολη Αθηνών.

«Υπέκυψε όπως όλοι στο πεπερασμένο της ανθρώπινης μοίρας και ευχόμαστε στους δικούς της ανθρώπους κάθε κουράγιο και υπομονή», ανέφερε στον επικήδειο του για την Φώφη Γεννηματά ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, τονίζοντας ότι «αρνιόταν να περιφέρει δεξιά κι αριστερά την ασθένεια της, παρά μόνο όταν ήταν για να δώσει δύναμη σε άλλους»

Εμφανώς συγκινημένος ο γραμματέας του ΚΙΝΑΛ Μανώλης Χριστοδουλάκης εκφώνησε τον επικήδειο του για την Φώφη Γεννηματά. Είμαστε όλοι εδώ άνθρωποι που σε αγάπησαν σε πίστεψαν σε ακολούθησαν και σήμερα νοιώθουν ένα κομμάτι τους να φεύγει μαζί σου, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Χριστοδουλάκης και πρόσθεσε πως είναι πολύ δύσκολο να σου πούμε αντίο, γιατί μας λείπει η γενναιότητα, η δύναμή σου.

Αρκετά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, μεταφέρθηκε στην Μητρόπολη Αθηνών το πρωί το φέρετρο με την σορό της Φώφης Γεννηματά. Το φέρετρο ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία, καθώς και με τις σημαίες του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής.

Παρουσία της αδελφής της, της προσωπικής της γραμματέα και του αστυνομικού που είχε δίπλα της τα τελευταία χρόνια, το φέρετρο με την σορό της μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ελευθερίου.

Πολίτες περίμεναν από νωρίς το πρωί στην Μητρόπολη, προκειμένου να αποχαιρετίσουν την πολιτικό που έφυγε τόσο πρόωρα από την ζωή, με το πλήθος να αυξάνεται διαρκώς με το πέρασμα της ώρας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι λένε ότι δεν την γνώριζαν προσωπικά, αλλά ότι τους ήταν ιδιαίτερα αγαπητή.

Στο παρεκλλήσι τις Μητρόπολης, δίπλα από το φέρετρο, στέκονται σύντροφοι της Φώφης Γεννηματά από το ΠΑΣΟΚ, με πράσινα περιβραχιόνια και μάσκες με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ, που στέκονται ως παραστάτες, αποτίοντας έτσι τον δικό τους φόρο τιμής.

Γύρω στις 09:30 σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής, με λουλούδια στα χέρια έφθασαν στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στην επικεφαλής του κόμματος.

Στη Μητρόπολη από νωρίς βρέθηκαν οι πιο στενοί της συνεργάτες, Μανώλης Όθωνας, Χρήστος Πρωτόπαππας και Νίκος Βοσδογάνης.

Λίγο αργότερα, έφθασαν κατά μόνας στο παρεκκλήσι, δίπλα απο την Μητρόπολη, κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων οι: Γιώργος Γεραπετρίτης, Θάνος Πλευρης και Γιάννης Οικονόμου.

Η ταφή της Φώφης Γεννηματά θα γίνει στο Α΄ Νεκροταφείο όπου ο δήμος Αθηναίων , όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, παραχώρησε τον ίδιο χώρο όπου είχε ταφεί και ο πατέρας της, Γιώργος Γεννηματάς.

Ως γνωστόν η οικογένεια της Φώφης Γεννηματά έχει ζητήσει αντί στεφάνων να ενισχυθούν με δωρεές το Χαμόγελο του Παιδιού και η Κιβωτός του Κόσμου.

Εν τω μεταξύ, το όνομα της Φώφης Γεννηματά θα πάρει το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού (προσυμπτωματικού ελέγχου) που ετοιμάζεται από την κυβέρνηση, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.

Για την Φώφη Γεννηματά που τον εμπιστεύθηκε και που ο ίδιος γνώρισε από κοντά, συνεργαζόμενος σε καθημερινή βάση μαζί της, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Ο Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής είπε ότι η Φώφη Γεννηματά, ενώ γνώριζε την επιδείνωση της υγείας της και το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει, προτίμησε να συνεχίζει δυναμικά την παρουσία της στο κόμμα, με στόχο την διασφάλιση της ενότητας του ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη νέας ηγεσίας, αφήνοντας πίσω τα θέματα της υγείας της.

Για την Φώφη Γεννηματά και την πολύχρονη γνωριμία που είχε και με την οικογένειά της, μίλησε στον ΑΝΤ1, ο Νικήτης Κακλαμάνης. «Η Φώφη είχε μάθει να ζει με τον καρκίνο, πριν καν αγγίξει την ίδια. Τολμώ να πω ότι ήταν ψυχικά προετοιμασμένη για τον τρόπο που αντιμετώπισε τον καρκίνο, όταν προσεβλήθη», είπε μεταξύ άλλων, ο Νικήτας Κακλαμάνης και συμπλήρωσε πως «η Φώφη Γεννηματά ήξερε τα πάντα, ήξερε λεπτομέρειες, αλλά κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι κι αυτό δείχνει το θάρρος της και τον τρόπο που λειτουργούσε».

