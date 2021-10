Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: το λαϊκό προσκύνημα στην Μητρόπολη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλυμμένο με τρεις σημαίες το φέρετρο. Πλήθος κόσμου ανέμενε από νωρίς το πρωί για να πει το “ύστατο χαίρε” στην πρόωρα χαμένη Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ.

Αρκετά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, μεταφέρθηκε στην Μητρόπολη Αθηνών το φέρετρο με την σορό της Φώφης Γεννηματά.

Το φέρετρο ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία, καθώς και με τις σημαίες του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής.

Παρουσία της αδελφής της, της προσωπικής της γραμματέα και του αστυνομικού που είχε δίπλα της τα τελευταία χρόνια, το φέρετρο με την σορό της μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ελευθερίου, όπου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι τις 14:00, οπότε θα ξεκινήσει στην Μητρόπολη η εξόδιος ακολουθία, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.

Πολίτες περίμεναν από νωρίς το πρωί στην Μητρόπολη, προκειμένου να αποχαιρετίσουν την πολιτικό που έφυγε τόσο πρόωρα από την ζωή, με το πλήθος να αυξάνεται διαρκώς με το πέρασμα της ώρας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι λένε ότι δεν την γνώριζαν προσωπικά, αλλά ότι τους ήταν ιδιαίτερα αγαπητή.

Στο παρεκλλήσι τις Μητρόπολης, δίπλα από το φέρετρο, στέκονται σύντροφοι της Φώφης Γεηννηματά από το ΠΑΣΟΚ, με πράσινα περιβραχιόνια και μάσκες με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ, που στέκονται ως παραστάτες, αποτίοντας έτσι τον δικό τους φόρο τιμής.

Γύρω στις 09:30 σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής, με λουλούδια στα χέρια έφθασαν στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στην επικεφαλής του κόμματος.

Λίγο αργότερα, έφθασαν κατά μόνας στο παρεκκλήσι, δίπλα απο την Μητρόπολη, κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων οι: Γιώργος Γεραπετρίτης, Θάνος Πλευρης και Γιάννης Οικονόμου.

Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστούν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πολιτικοί αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων, καθώς και μέλη της κυβέρνησης, σύσσωμη η ηγεσία και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΙΝΑΛ καθώς και οι επικεφαλής των θεσμικών αρχών της χώρας.

Κατόπιν συνεννόησης με την οικογένεια της Φώφης Γεννηματά οι επικήδειοι θα είναι λίγοι και σύντομοι. Συγκεκριμένα εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας θα την αποχαιρετήσει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Σακελλαροπούλου, ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, από την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, ο γραμματέας της Κ.Ε. Μανώλης Χριστοδουλάκης και από την οικογένεια κατά πάσα πιθανότητα ο γιος της Φώφης Γεννηματά, Γιώργος.

Σ΄ όλα τα δημόσια κτήρια οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες ενώ το ίδιο συμβαίνει στις πρεσβείες της χώρας σε όλον το κόσμο ως απόδοση τιμής στην εκλιπούσα πολιτικό.

Η ταφή της Φώφης Γεννηματά θα γίνει στο Α΄ Νεκροταφείο όπου ο δήμος Αθηναίων , όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, παραχώρησε τον ίδιο χώρο όπου είχε ταφεί και ο πατέρας της, Γιώργος Γεννηματάς.

Ως γνωστόν η οικογένεια της Φώφης Γεννηματά έχει ζητήσει αντί στεφάνων να ενισχυθούν με δωρεές το Χαμόγελο του Παιδιού και η Κιβωτός του Κόσμου.

Εν τω μεταξύ, το όνομα της Φώφης Γεννηματά θα πάρει το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού (προσυμπτωματικού ελέγχου) που ετοιμάζεται από την κυβέρνηση, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ - Χρέη: πότε διαγράφονται οριστικά

Καταδίωξη - Πέραμα: στην ανακρίτρια οι αστυνομικοί (εικόνες)

Καιρός: νεφώσεις και τοπικές βροχές την Τετάρτη