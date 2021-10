Life

“Game Of Chefs”: γλυκό σοκολάτας στην 2η ομαδική δοκιμασία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι συγκροτούν κάθε ομάδα και ποιοι είναι οι “ξεχωριστοί” μικροί κριτές που θα κρίνουν τον νικητή.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, για άλλη μία καυτή μάχη των KITCHEN BATTLES.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Απόψε, θα δούμε τη 2η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ με θέμα το παιδικό μενού, όπου τα άτομα των ομάδων των Άγγελου Λάντου, Βασίλη Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβά, που δεν διαγωνίστηκαν στη 1η Ομαδική Δοκιμασία αυτής της εβδομάδας, θα διασταυρώσουν τις… κουτάλες τους σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Για την ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑ του Άγγελου Λάντου μαγειρεύουν οι Φωτεινή Καρακατσάνη, Μιχάλης Λαζαρίδης, Βαγγέλης Μπάκας, ενώ ΞΑΝΑMΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ο Φραγκίσκος Μπαλαρίνης.

Για την ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ του Βασίλη Μουρατίδη μαγειρεύουν οι Γιώργος Καπενεκάκης, Άγγελος Σακάι, ενώ ΞΑΝΑΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ οι Διαμαντής Αναστασόπουλος και Ελένη Σκληρού.

Για τη ΧΑΚΙ ΟΜΑΔΑ του Άνταμ Κοντοβά μαγειρεύει ο Γιώργος Μπερκάκης, ενώ ΞΑΝΑΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ οι Αλέξανδρος Καρακατσάνης, Άλκης Μαρκογιαννάκης, Κωνσταντίνος Γαρυφάλλου.

Αυτή τη φορά οι ομάδες πρέπει να ετοιμάσουν το πιο συναρπαστικό γλυκό σοκολάτας, εμπνευσμένο από την ταινία «Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας».

Στο τέλος της δοκιμασίας, τα πιάτα θα δοκιμάσουν 11 υπέροχα παιδιά από τα παιδικά χωριά SOS. Τα παιδικά χωριά SOS, εδώ και χρόνια, επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο καθώς έχουν σαν αποστολή τους τη φροντίδα και την προστασία των παιδιών.

Απόψε, τα παιδιά θα δοκιμάσουν τα πιάτα, θα τα κρίνουν και θα δώσουν την ψήφο τους σε αυτά που θα ξεχωρίσουν, χωρίς να ξέρουν σε ποια ομάδα ανήκει το καθένα.

Η ομάδα που θα κερδίσει τις περισσότερες ψήφους θα είναι η νικήτρια και θα κερδίσει την ασυλία.

Ποιος διαγωνιζόμενος είναι η μασκότ του παιχνιδιού;

Γιατί ο Άγγελος Λάντος δεν βάζει αρχηγό στην ομάδα του σε αυτή τη δοκιμασία; Θα τα πάει καλύτερα η ομάδα χωρίς αρχηγό;

Με έμπνευση από την ταινία «Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας», ποια πιάτα επιλέγουν να φτιάξουν οι 3 ομάδες;

Γιατί ο Άνταμ Κοντοβάς, αλλά και ο Άγγελος Λάντος πιστεύουν ότι θα κερδίσουν και κοροϊδεύουν την επιλογή πιάτου του Βασίλη Μουρατίδη, ο οποίος δηλώνει με νόημα ότι… «πίσω έχει η αχλάδα την ουρά’;

Γιατί ο Βασίλης Μουρατίδης κυκλοφορεί με μια πλεξούδα από σκόρδα περασμένα στο λαιμό του;

Και γιατί απαγορεύει στον Άγγελο Λάντο να περάσει στην κουζίνα του;

Γιατί η Ελένη Σκληρού πιστεύει ότι θα χάσει η ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ;

Τι βρίσκει ο Αλέξανδρος Καρακατσάνης μέσα στις παρασκευές του πιάτου της ΧΑΚΙ ΟΜΑΔΑΣ; Θα τους στοιχίσει τη νίκη;

Τι θα πουν τα 11 παιδιά για τα πιάτα;

Θα επαναλάβει το «πετσόκομμα», 11 – 0 – 0, ο Βασίλης Μουρατίδης; Ή το υψηλής γαστρονομίας πιάτο του Άγγελου Λάντου θα κλέψει τις εντυπώσεις και τις ψήφους;

Τελικά ποιος από τους 3 κριτές ξέρει καλύτερα τι θέλουν τα παιδιά;

«Game Of Chefs»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:00

#GameOfChefsGR

Gallery