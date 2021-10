Life

“The 2Night Show”: Τετάρτη με εξομολογήσεις στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο ξεχωριστοί καλεσμένοι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα μας κρατήσουν συντροφιά την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον αγαπημένο ηθοποιό Ζήση Ρούμπο.

Ο Ζήσης μπορεί να είναι γνωστός σε όλους ως ένας ταλαντούχος κωμικός, όμως, ο ίδιος μοιράζεται το παράπονό του για έναν δραματικό ρόλο που περιμένει χρόνια να έρθει! Δεν διστάζει να παραδεχτεί ότι στο παρελθόν υπήρξε βίαιος, λεκτικά και ψυχολογικά, αλλά και πως κατάφερε να εξαφανίσει αυτό το «τέρας».

Επίσης, μιλά με τρυφερότητα και θαυμασμό για τη γυναίκα του, που στάθηκε δίπλα του στα δύσκολα, αλλά και για τον υπέροχο γιο που απέκτησαν. Τέλος, τον περιμένει μια δοκιμασία-έκπληξη άκρως απολαυστική.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και η Θέλξη. Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια μοιράζεται μαζί μας τους λόγους που απουσίαζε όλα αυτά τα χρόνια και εξηγεί γιατί αποφάσισε να επιστρέψει στην πίστα. Ποιο ήταν το πραγματικό της όνειρο από μικρή; Ποιο τάμα είχε κάνει και εκπληρώθηκε;

Επίσης, μιλά με θαυμασμό για την υποστήριξη του συζύγου της, Παύλου, αλλά και για τις αντιδράσεις των παιδιών τους, όταν «μεταμορφώνεται» από μαμά σε τραγουδίστρια! Τέλος, δίνει όλες τις λεπτομέρειες για το νέο της ξεκίνημα, σε νυχτερινό χώρο της Αθήνας, και εκπλήσσει όταν δηλώνει, ότι πλέον θα συνεργαζόταν ακόμη και με «εχθρό» της.

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 23:30

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία Φώφης Γεννηματά: συγκλόνισαν οι επικήδειοι των παιδιών της (βίντεο)

28η Οκτωβρίου: ακύρωση παρελάσεων και στο Κιλκίς

Γλυκά Νερά: η Καρολάιν και το “μυστικό της κάμερας ασφαλείας“ (βίντεο)