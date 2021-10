Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Βόλος απέκλεισε τον Πανσερραϊκό

Η ομάδα της Μαγνησίας εξασφάλισε το “εισιτήριο” της πρόκρισης στους “16” της διοργάνωσης.

Αν και δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο, ο Βόλος κατάφερε να βρει δύο γκολ στο δεύτερο 45λεπτο, φτάνοντας στη νίκη επί του Πανσερραϊκού με 3-1 και στην πρόκριση στους “16” του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η θεσσαλική ομάδα πήρε το προβάδισμα μόλις στο 6ο λεπτό, μετά από πολύ ωραία ενέργεια και πλασέ του Μπαρτόλο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Γιανναράκη.

Τα “λιοντάρια” αντέδρασαν άμεσα και στο 14’ έφεραν το ματς στα ίσα μετά από σέντρα του Ανάκογλου και καρφωτή κεφαλιά του Μαρκιόνι.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος ανέβασε... στροφές, όμως χρειάστηκε ακόμη ένα (πολύ μεγάλο) λάθος των γηπεδούχων για να πάρουν εκ νέου το προβάδισμα. Στο 57’ ο Κωνσταντίνος Δημητρίου γύρισε πολύ... άτσαλα την μπάλα προς τον τερματοφύλακά του, τον οποίο και “κρέμασε” με αποτέλεσμα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και να κάνει το 2-1 υπέρ του Βόλου.

Οι γηπεδούχοι έχασαν δύο ευκαιρίες στο 69’ και στο 70’ με τους Κανίς και Ανάκογλου, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Κότνικ, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 78’ με πολύ ωραία ενέργεια κι εκτέλεση του Ροσέρο, ο οποίος έκανε το 3-1 έπειτα από ασίστ του Μπαρτόλ, “τελειώνοντας” την υπόθεση πρόκριση για τους Βολιώτες.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Πανσερραϊκος (Ζεράρ Θαραγόθα): Καβουσάκης, Γιανναράκης, Δημητρίου (81', Χαιντάρα), Ζέρης, Πίντο, Μαρκιόνι (77' Τσιμίκας), Κρητικός, Κόνσι (77' Σοφιανός), Ανάκογλου, Κανίς, Θεοδωρίδης (65’ Μέσι).

Βόλος (Γκιγέρμο Αμπασκάλ): Κότνικ, Ρινέρ, Ρομέρο, Γκιουλέν, Φεράρι, Σοάρες (75' Βοϊτκόφσκι), Κούζντρα (46’ Φαν Φέερτ), Φερνάντες (35’ λ.τρ. Μπαριέντος), Νίνης, Μπαρτόλο (87' Μεταξάς), Ροσέρο (87' Τερεζίου).

