Πολιτική

Πύρρος Δήμας για Φώφη Γεννηματά: Τα παιδιά της μας ράγισαν την καρδιά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Ολυμπιονίκης και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για το “τελευταίο ραντεβού” με την Φώφη Γεννηματά, καθώς και για τα παιδιά της.

Εμφανώς συντετριμμένος από την απώλεια της Φώφης Γεννηματά, ο Ολυμπιονίκης της Άρσης Βαρών και πρώην βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Πύρρος Δήμας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, για την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο.

Δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, είπε ο Πύρρος Δήμας, υπογραμμίζοντας πως ήταν πάντα «η ήρεμη δύναμη».

Θυμήθηκε το τελευταίο ραντεβού που είχε μαζί της, στο οποίο άργησε εξαιτίας της αυξημένης κίνησης στους δρόμους. Τον πήρε τηλέφωνο και όταν επιτέλους έφθασε, η Φώφη Γεννηματά του εξήγησε πως ήθελε να μην καθυστερήσει για να βρεθεί κοντά στην οικογένειά της. «Θέλω να κάτσω να φάμε όλοι μαζί με τα παιδιά», του είπε χαρακτηριστικά.

Αφού υπογράμμισε πως κανείς δεν ήξερε το δράμα που περνούσε, ο Πύρρος Δήμας εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια της εκλιπούσης και ιδιαίτερα «στα παιδιά, που μας ράγισαν την καρδιά σήμερα».

Τέλος, αναφερόμενος στις εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ, εξέφρασε την πεποίθηση πως «όλοι θα σεβαστούν την επιθυμία της και οι διαδικασίες θα είναι ενωτικές».







Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Καταδίωξη στο Πέραμα: Κηδεύτηκε ο νεαρός Ρομά (εικόνες)

Δολοφονία στη Νέα Ερυθραία: Στο ψυχιατρείο ο 40χρονος