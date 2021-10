Αθλητικά

League Cup: Αποκλείστηκε η Μάντσεστερ Σίτι

Η Λίβερπουλ πέρασε σχετικά άνετα το εμπόδιο της Πρέστον. Τα αποτελέσματα του 4ου γύρου στο League Cup Αγγλίας.

Εκτός League Cup έμεινε η κάτοχος και πολυνίκης (με την Λίβερπουλ) του τροπαίου (έχουν από 8), Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Λίβερπουλ με τον Κώστα Τσιμίκα βασικό σε όλο το 90λεπτο και πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα της, πέρασε σχετικά άνετα το εμπόδιο της Πρέστον (2-0) και συνεχίζει.

Στο Λονδίνο η Γουέστ Χαμ ήταν απόλυτα εύστοχη στη διαδικασία των πέναλτι, ενώ από την Σίτι ο Φόντεν δεν κατάφερε να σκοράρει (ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια τελείωσε χωρίς γκολ 0-0), με αποτέλεσμα τα «σφυριά» να πάρουν την πρόκριση για τους προημιτελικούς με 5-3 και οι «πολίτες» μετά από δύο διαδοχικές κατακτήσεις να μείνουν εκτός.

Μέσω των πέναλτι θα συνεχίσει στη διοργάνωση και η Λέστερ (4-2 την Μπράιτον), σε ματς που τελείωσε ισόπαλο 2-2 στα 90 λεπτά. Η Τότεναμ με γκολ του Λούκας Μόουρα επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Μπέρνλι και προκρίθηκε στους «8», ενώ στην επόμενη φάση βρίσκεται και η Μπρέντφορντ, μετά το εκτός έδρας 2-1 επί της Στόουκ Σίτι.

Τα αποτελέσματα του 4ου γύρου στο League Cup Αγγλίας έχουν ως εξής:

Άρσεναλ-Λιντς 2-0

Τσέλσι-Σαουθάμπτον 4-3 πεν. (1-1 κ.αγ.)

Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς-Σάντερλαντ 1-3 πεν. (0-0 κ.αγ.)

Μπέρνλι-Τότεναμ 0-1

Λέστερ-Μπράιτον 4-2 πεν. (2-2 κ.αγ)

Πρέστον-Λίβερπουλ 0-2

Στόουκ Σίτι-Μπρέντφορντ 1-2

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι 5-3 πεν. (0-0 κ.αγ.)

