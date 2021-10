Πολιτική

28η Οκτωβρίου – αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Η σημερινή επέτειος συγκινεί και εμπνέει

Για επέτειο με «υψηλού συμβολισμού νοήματα», κάνει λόγο στην ημερήσια διαταγή του ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Η σημερινή επέτειος συγκινεί και εμπνέει με τα υψηλού συμβολισμού νοήματά της, διδάσκοντας με έναν μοναδικό τρόπο που νοηματοδοτεί το παρόν και προδιαγράφει το μέλλον, στέλνοντας σαφή και ξεκάθαρα μηνύματα προς κάθε ενδιαφερόμενο παραλήπτη. Αυτό τόνισε στην ημερήσια διαταγή του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

«Το ακατάβλητο πνεύμα του μετώπου που έφερε τότε στην πατρίδα τη νίκη εμπνέει, συγκινεί και κινητοποιεί τις ψυχικές δυνάμεις του έθνους μέχρι και σήμερα» συμπλήρωσε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

«Εμπνέει», συνέχισε, «όμως ιδιαίτερα εμάς, τους σύγχρονους φρουρούς και φύλακες της πατρίδας, γεμίζοντάς μας με πείσμα και αταλάντευτη θέληση ώστε να συνεχίσουμε την εκτέλεση της αποστολής μας που δεν είναι άλλη από το να αντιτάσσουμε είκοσι τέσσερις ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο το "ΟΧΙ" της εθνικής αξιοπρέπειας σε κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας και έναντι οιασδήποτε απειλής ή πρόκλησης κατά της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Επισήμανε, δε, ότι προορισμός μας «ως Έλληνες είναι να βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας και να αναμετριόμαστε με την αλαζονεία, τον επεκτατισμό και το άδικο! Λιγότεροι πάντα στον αριθμό, μα γενναιότεροι, και αιώνιοι θεματοφύλακες της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και των ιδεωδών του δυτικού πολιτισμού».

«Οι αθάνατοι ήρωες του έπους του ‘40 θα μας θυμίζουν πάντοτε το πανάρχαιο πρόσταγμα του έθνους, που ιεραρχεί τις προτεραιότητές μας τοποθετώντας πάνω από όλους και από όλα την πατρίδα: "Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η Πατρίς"!» καταλήγει στην ημερήσια διαταγή του ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

