Ιεροκλής Μιχαηλίδης: να αποφεύγουμε ως κοινωνία τα λαϊκά δικαστήρια (βίντεο)

Τι είπε για τους «Άγαμους Θύτες» που έγιναν πλέον 30 χρονών, αλλά και τις καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή «Το Πρωινό» και μίλησε για τους «Άγαμους Θύτες» οι οποίοι συμπλήρωσαν πλέον 30 χρόνια ζωής.

Όπως είπε, μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καλλιτέχνες, αλλά υπάρχουν και πολλοί που θα ήθελε να έχει συνεργαστεί αλλά δεν τα κατάφερε, όπως ο Σάκης Μπουλάς και ο Γιάννης Μπέζος.

Ερωτηθείς γιατί ποτέ δεν επιδίωξε να κάνει μια του «Άγαμους Θύτες» στην τηλεόραση, απάντησε ότι δεν μπορεί να το κάνει γιατί οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές από τις ζωντανές παραστάσεις.

Συμπλήρωσε δε πώς να και πρόκειται για χιουμοριστικές παραστάσεις, όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανε ποτέ χιούμορ με μειονότητες ή ανθρώπους που είχαν κάποιο πρόβλημα.

Σχολιάζοντας την τρέχουσα επικαιρότητα και τις καταγγελίες που υπάρχουν για παραβατικές συμπεριφορές στον καλλιτεχνικό χώρο, είπε πως θα πρέπει να αποφεύγουμε ως κοινωνία, τα λαϊκά δικαστήρια και τις ανόητες αναλύσεις στα social media όπου όλοι εμφανίζονται ως ειδικοί.

«Μέχρι να καταδικαστεί κάποιος για κακοποιητική συμπεριφορά, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί εμείς που έχουμε δημόσιο λόγο», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε δε πως θεωρεί ότι έγιναν υπερβολές στο δημόσιο λόγο μετά από τις καταγγελίες και ο ίδιος δεν έχει τύχει να συνεργαστεί ποτέ με όσους έχουν καταγγελθεί για παραβατικές συμπεριφορές.

