Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: Η Νίκη Βόλου στους “16” με οδηγό τον Ροχάνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πήραν το θεσσαλικό ντέρμπι και την πρόκριση οι Βολιώτες. Επεισόδια πριν τη σέντρα με έναν τραυματία.

Η Νίκη Βόλου ήταν η μεγάλη νικήτρια στο θεσσαλικό ντέρμπι της 5ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε με 1-0 του ΑΟΤ στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από επεισόδια πριν απ’ τη σέντρα και τον τραυματισμό ενός φιλάθλου.

Οπαδοί της Νίκης Βόλου, όταν εισήλθαν στην εξέδρα στο πέταλο γηπέδου Τρικάλων κινήθηκαν απειλητικά προς τις πτέρυγες και υπήρξε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις που προσπάθησαν να τους απωθήσουν. Κατά τα επεισόδια ένας φίλαθλος τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο προσαγωγές.

Στο αγωνιστικό σκέλος ο ΑΟ Τρικάλων έχασε τις δύο πρώτες μεγάλες ευκαιρίες στον αγώνα με τους Πέλκα (34’ κεφαλιά ελάχιστα άουτ) και Ελευθεριάδη (51’ πλασέ, απέκρουσε ο Μπάγιτς), με τη Νίκη να «απαντάει» στο 54’ με το πλασέ του Ροχάνο από κοντά, που εξουδετέρωσε με εκπληκτική απόκρουση ο Σεντουριόν.

Στο 72’ η Νίκη κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Μιράντα απ’ τον Ευθυμίου κι ο Ροχάνο ευστόχησε στο αμέσως επόμενο λεπτό, σημειώνοντας το γκολ που χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του.

Διαιτητής: Βρέσκας (Πιερίας)

Κίτρινες: Παρέδες, Κουσκουνάς, Ελευθεριάδης – Ροχάνο, Τζοβάρας, Ανδρέου

Αποβολές: 86’ Παρέδες (δεύτερη κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΤΡΙΚΑΛΑ (Τίμος Καβακάς): Σεντουριόν, Xειρίτραντας, Σανδραβέλης, Ντιαλόσι, Παρέδες, Ριζογιάννης, Μπαξεβάνος, Ευθυμίου (82’ Νιάρος), Ελευθεριάδης (79’ Νίζιτς), Πέλκας, Κουσκουνάς.

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Αλέκος Βοσνιάδης): Μπάγιτς, Πάνος, Παναγιωτίδης, Γρομητσάρης, Ανδρέου, Κυριακίδης (62’ Τζοβάρας), Τσουκαλάς, Μιράντα (90’+3’ Αλιατίδης), Κάσσος (90’+3’ Μπόσιο), Βλαχομήτρος (46’ Λούκας Γκαρσία), Ροχάνο (85’ Τζιώρας).

Ειδήσεις σήμερα:

19χρονος σκότωσε δύο αδελφές μετά από... συμφωνία με τον διάολο

Κορονοϊός: 2984 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Κορονοϊός - Ουγγαρία: Yποχρεωτικός o εμβολιασμός στην εργασία