Αθλητικά

Πέθανε ο Χρήστος Μουρδουκούτας

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 58 ετών, στο Νοσοκομείο “Ερρίκος Ντυνάν” όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Φτωχότερη είναι από σήμερα η οικογένεια της ελληνικής δημοσιογραφίας και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Ο αθλητικός συντάκτης του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Χρήστος Μουρδουκούτας, άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Πέμπτης σε ηλικία 58 ετών στο νοσοκομείο “Ερρίκος Ντυνάν”, όπου και νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Ο εκλιπών υπήρξε επί σειρά ετών συντάκτης του στίβου.

