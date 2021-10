Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: Ο Σλούκας “σκότωσε” τη Φενέρμπαχτσε

Σπουδαία νίκη για τους Πειραιώτες. Στα τελευταία δευτερόλεπτα το καλάθι που έκρινε την αναμέτρηση.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ δυνατά με ένα 5-0 χάρις στο καλάθι του Βεζένκοφ κι ένα τρίποντο του Ντόρσεϊ, όμως η Φενέρ αντέδρασε με τους Γκούντουριτς και Χένρι ισοφαρίζοντας γρήγορα σε 5-5. Ο δύο ομάδες συνέχισαν πόντο-πόντο για τα επόμενα τρία λεπτά, όμως η κυριαρχία του Μουσταφά Φαλ κάτω από τις δύο ρακέτες (4π., 5 ρ.) κι ένα “ξέσπασμα” των “ερυθρόλευκων” με μπροστάρη τον εντυπωσιακό Ντόρσεϊ, έδωσε “αέρα” πέντε πόντων στον Ολυμπιακό στο φινάλε της πρώτης περιόδου.

Στη δεύτερη περίοδο οι Πειραιώτες μπήκαν με το πόδι στο... γκάζι και με ένα γρήγορο 4-0 ανέβασαν τη διαφορά στο +9 (23-14), όμως οι Τούρκοι άρχισαν σιγά-σιγά να βρίσκουν λύσεις από την περιφέρεια με τον Μαχμούτογλου (δύο σερί τρίποντα), ισοφαρίζοντας σε 27-27 στο 4’54’’. Κάπου εκεί, ωστόσο, ο Ολυμπιακός άρχισε να σφίγγει και να σκληραίνει πολύ περισσότερο την άμυνά του με την είσοδο του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, βρήκε διαδοχικά “μεγάλα” σουτ από τον 28χρονο φόργουορντ και τον Κώστα Σλούκα και με ένα εντυπωσιακό 13-0 σερί, εκτίναξε τη διαφορά μέσα σε 2’54’’ (40-27), κλείνοντας το ημίχρονο προηγούμενος με 45-34.

“Γκαζωμένος” μπήκε ο Ολυμπιακός και στο τρίτο δεκάλεπτο, βρίσκοντας σκορ από τους Φαλ, Βεζένκοφ, Γουόκαπ και διατηρώντας σταθερά διψήφια διαφορά. Στα τελευταία 3’18’’ ωστόσο, οι Πειραιώτες άρχισαν να χάνουν την προσήλωσή τους στην άμυνα και να μην έχουν υπομονή στην επίθεση, με αποτέλεσμα η Φενέρμπαχτσε να “επιστρέψει” βρίσκοντας λύσεις απ’ τον Πολονάρα και να κλείσει την περίοδο με 11-0 σερί, που έριξε τη διαφορά στους δύο πόντους.

Ο Ολυμπιακός δεν βελτίωσε την επιθετική εικόνα του, ούτε στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, παραμένοντας “κολλημένος” στους 55 πόντους και δίνοντας την ευκαιρία στη Φενέρ να αυξήσει το σερί της σε 16-0 και να περάσει μπροστά με 3 πόντους. Οι Γκούντουριτς και Βέσελι έκαναν όλη τη «ζημιά» για τον Ολυμπιακό, που έβρισκε σκορ μόνο από βολές, μέχρι το καλάθι και φάουλ του Κώστα Σλούκα στο 4’51’’ πριν το φινάλε, που έφερε το ματς ξανά στα ίσα (62-62).

Η άμυνα του Ολυμπιακού συνέχισε να τον κρατάει “ζωντανό” στο ματς, την ώρα που στην επίθεση ασφυκτιούσε και δεν μπορούσε να βρει λύσεις απέναντι στο ψηλό σχήμα που επέλεξε ο Τζόρτζεβιτς. Στο 1’39’’ ο Κώστας Σλούκας “χτύπησε” και πάλι και με εύστοχο τρίποντο έδωσε προβάδισμα τριών πόντων στους “ερυθρόλευκους” (65-62), όμως στα 39’’ ο Έλληνας άσος έκανε φάουλ στον Πολονάρα, ο οποίος ευστόχησε και στο δίποντο και έφερε ξανά τον αγώνα σε ισορροπία (65-65).

Στο τέλος όμως μίλησε η προσωπικότητα του Σλούκα. Αφού οι “ερυθρόλευκοι” έπαιξαν πρώτα πολύ καλή άμυνα στην τελευταία επίθεση των Τούρκων, ο Έλληνας γκαρντ πήρε την μπάλα στα χέρια του, επιτέθηκε και στα δύο δευτερόλεπτα σούταρε με όση καμπύλη χρειαζόταν για να την περάσει πάνω απ’ τα απλωμένα χέρια του Βέσελι και να σκοράρει για το 67-65, “σκοτώνοντας” την πρώην ομάδα του. Το τρίποντο του Γκούντουριτς λίγο κάτω από το κέντρο με τη λήξη του αγώνα δεν βρήκε στόχο κι ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μία πολύ μεγάλη νίκη, που τον κρατάει σταθερά, στα... υψηλά “πατώματα” της βαθμολογίας της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 45-34, 55-53, 67-65

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3, Ντόρσεϊ 10, Λαρεντζάκης 10, Φαλ 10, Σλούκας 14, Βεζένκοφ 7, Πρίντεζης, Παπανικολάου 5, Ζαν-Σαρλ 4, ΜακΚίσικ 4.

Φενέρμπαχτσε (Σάσα Τζόρτζεβιβιτς): Χαζέρ 2, Μαχμούτογλου 6, Ντε Κολό 10, Χένρι 8, Πιέρ 4, Γκούντουριτς 10, Βέσελι 14, Μπούκερ 2, Πολονάρα 9, Ντουβερίογλου.