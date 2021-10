Κόσμος

Αϊόβα: Σκουπιδιάρικο συγκρούστηκε με τρένο (εικόνες)

Το φορτηγό παρασύρθηκε από το τρένο. Με ελικόπτερο απομακρύνθηκε από το σημείο.

Ένα σκουπιδιάρικο παρασύρθηκε από τρένο στην πολιτεία της Αϊόβα, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του.

Το ατύχημα συνέβη πρωί και ο 33χρονος οδηγός επιχείρησε να διασχίσει τις γραμμές του τρένου, όταν πέρασε ο συρμός και παρασύρθηκε.

Ο οδηγός του σκουπιδιάρικου εκτοξεύτηκε από το όχημα.

Κάτοικος της περιοχής, ο οποίος είδε το ατύχημα από την αυλή του, είδε ελικόπτερο να παίρνει τον τραυματία από το σημείο.

Η κατάσταση της υγείας του 33χρονου κρίνεται σοβαρή.





