Eurostat - πληθωρισμός: Εκτίμηση για 3% στην Ελλάδα

Οι εκτιμήσεις της Eurostat για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα και η θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό «χάρτη».

Νέο υψηλό επίπεδο ρεκόρ την τελευταία δεκαετία αναμένεται να καταγράψει ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Οκτώβριο του 2021 και να διαμορφωθεί στο 4,1% από 3,4% το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τη Εurostat, η αύξηση αυτή στον πληθωρισμό της ευρωζώνης που ξεπερνά σαφώς τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), οφείλεται κυρίως στην αύξηση στις τιμές της ενέργειας τον Οκτώβριο (23,5%, έναντι 17,6% τον Σεπτέμβριο), ακολουθούμενη από την αύξηση τιμών στις υπηρεσίες (2,1%, έναντι 1,7% τον Σεπτέμβριο), στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (2%, έναντι 2,1% τον Σεπτέμβριο) και στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2%, σταθερό σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο).

Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί τον Οκτώβριο στο 3% από 1,9% το Σεπτέμβριο. Ο χαμηλότερος πληθωρισμός στην ευρωζώνη σημειώνεται στη Μάλτα (1,4%), στην Πορτογαλία (1,8%), στη Φιλανδία (2,8%) και στην Ελλάδα (3%).

Τα υψηλότερα επίπεδα ετήσιου πληθωρισμού καταγράφονται τον Οκτώβριο στη Λιθουανία (8,2%), στην Εσθονία (7,4%), στη Λετονία (6%), στην Ισπανία (5,5%) και στο Βέλγιο (5,4%).

