“Ήλιος”: Ο Σταύρος Ζαλμάς μπαίνει στη σειρά (εικόνες)

Ποιον ήρωα θα ενσαρκώσει ο δημοφιλής ηθοποιός. Φωτογραφίες από τα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1.

Ο Σταύρος Ζαλμάς μπαίνει στη σειρά “Ήλιος” και θα ενσαρκώσει τον Πάνο Σταματίου.

Ο Πάνος Σταματίου, ο νέος διοικητής που διορίζεται στο Τμήμα έρχεται αποφασισμένος να επιβάλει την παρουσία του και να καλύψει τα «κακώς κείμενα».

Αντιμετωπίζει με καχυποψία το καθεστώς οικειότητας που επικρατεί μεταξύ της Αθηνάς και των αστυνόμων. Δείχνει τυπικός και αδέκαστος, δεν συγχωρεί αδυναμίες και βλέπει παντού εχθρούς και ενόχους.

Ξέρει πως ποτέ δε θα γίνει αγαπητός σαν τον Δημήτρη, γι’ αυτό προσπαθεί να επιβληθεί με την εξουσία του. Κατηγορεί τους πάντες και έρχεται σε έντονη σύγκρουση με την Αθηνά και την Ελπίδα.

Ποιος, όμως, είναι στ’ αλήθεια; Πίσω από το αξίωμα και τη στολή, ποιο είναι το σκοτεινό πρόσωπο που κρύβει; Και μέχρι πού είναι ικανός να φτάσει, υποκύπτοντας στο σκοτάδι;

