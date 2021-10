Παράξενα

Κρήτη - Γαμήλιο γλέντι: Με κομπρεσέρ ξήλωσαν τα πλακάκια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ταινία “Όλα είναι δρόμος” θύμισαν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν.

Μάρτυρες ενός απίστευτου σκηνικού έγιναν οι καλεσμένοι σε γαμήλιο γλέντι στα Μάλια της Κρήτης, όταν φίλος του γαμπρού άρχισε να ξηλώνει με κομπρεσέρ τα πλακάκια την ώρα που χόρευε ο νεόνυμφος.

Υπό τους ήχους του τραγουδιού “Θα πάρω φόρα” της Μαίρης Μαράντη, το κομπρεσέρ πήρε… φωτιά, θυμίζοντας κάτι από την ταινία “Όλα είναι δρόμος” και το περίφημο “Ηλία, ρίχτο” κατά τη σκηνή κατεδάφισης του μαγαζιού.

Το βίντεο που αναρτήθηκε στα social media έγινε ανάρπαστο, όπως ήταν αναμενόμενο...

Πηγή: protothema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα Παλιοσπύρου στον ΑΝΤ1: Ο κόσμος μου δίνει δύναμη (βίντεο)

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: Στα χέρια της Αστυνομίας ο συζυγοκτόνος