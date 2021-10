Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα Παλιοσπύρου στον ΑΝΤ1: Ο κόσμος μου δίνει δύναμη (βίντεο)

Τι είπε για την γυναίκα που τη “σημάδεψε”, την απόφαση του δικαστηρίου, τα χειρουργεία που έχει μπροστά της και τα όνειρα που κάνει.

Την ικανοποίησή της για την ετυμηγορία της Δικαιοσύνης και την καταδίκη της γυναίκας που “σημάδεψε” για πάντα τη ζωή της, εξέφρασε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για την επίθεση με το βιτριόλι.

Ήταν η μέγιστη δυνατή ποινή που μπορούσε να επιβληθεί, «οπότε με αυτά τα δεδομένα είμαι ικανοποιημένη», είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως υπάρχουν κι άλλα περιθώρια βελτίωσης της νομοθεσίας.

Εξομολογήθηκε πως «ο φόβος δεν έχει φύγει ακόμα», επειδή η δράστιδα δεν εξέφρασε ειλικρινή μεταμέλεια. «Είναι ακόμη επικίνδυνη!», τόνισε η Ιωάννα, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να είχε κάποια βοήθεια στην επίθεση.

Αποκάλυψε ότι συζητά με τους δικηγόρους της για το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη για τη διεκδίκηση αποζημίωσης.

Σε ό,τι αφορά τις θεραπείες αποκατάστασης, είπε πως η διαδικασία πήγε πίσω λόγω της δίκης. Αφενός για ψυχολογικούς λόγους κι αφετέρου γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει το πρόγραμμα των χειρουργείων. Μέχρι το τέλος του έτους, θα υποβληθεί σε νέες χειρουργικές επεμβάσεις, όπως είπε. «Γνωρίζω ότι είναι μία επίπονη διαδικασία κι επικίνδυνη για την υγεία μου. Είναι το μονοπάτι που πρέπει να περάσω, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσω μπροστά», δήλωσε.

Εξέφρασε την επιθυμία να αρχίσει να έχει μία πιο φυσιολογική ζωή, να είναι δραστήρια κι εργασιακά, ενώ τόνισε πως ο κόσμος είναι σύμμαχος σε όλη αυτήν την περιπέτεια. «Με έχει αγκαλιάσει και με έχει στηρίξει», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε «Πρέπει να εξαντλήσω τις δυνάμεις μου, για να μην πάει όλη αυτή η προσπάθεια χαμένη».

Τέλος, σχολιάζοντας την επίθεση με καυστικό υγρό στη Μονή Πετράκη, είπε πως πρόκειται για ένα περιστατικό μιμητισμού. «Το βιτριόλι είναι ένα όπλο που μπορεί να απειλήσει ζωές», σημείωσε και εξέφρασε την πεποίθηση πως η Δικαιοσύνη θα κρίνει σωστά, όπως έκανε και στη δική της περίπτωση.

