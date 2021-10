Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Καλoφώνου: η Ιωάννα έχει μπροστά της 10 δύσκολα χειρουργεία (βίντεο)

Τι λέει η ιατρός της για την πορεία των επεμβάσεων, τις προτεραιότητες που έχουν βάλει με την Ιωάννα και τους κινδύνους.

Συνεχίζεται ο Γολγοθάς για την Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι. Σύμφωνα με τη γιατρό της, Μαρία Καλοφώνου, η Ιωάννα έχει ήδη υποβληθεί σε εννέα δύσκολα χειρουργεία ενώ εκκρεμούν τουλάχιστον άλλο δέκα!

"Η Ιωάννα έχει γλιτώσει τη ζωή της, ενώ έχει κλείσει τις πληγές της, καθώς δεν έχει ανοιχτά τραύματα. Τώρα καλούμαστε να διαχειριστούμε τις ουλές της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι στόχοι μας είναι δύο: η λειτουργικότητα και η αισθητική" τόνισε η κ. Καλοφώνου στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι".

"Έχουμε συζητήσει με την Ιωάννα και έχουμε βάλει κάποιες προτεραιότητες, έχουμε εστιάσει στον τράχηλο, στο μάτι και στο αυτί ώστε να έχει μια καλύτερη κίνηση, λειτουργικότητα και αισθητική" πρόσθεσε.

Εξήγησε ότι τα χειρουργεία που εκκρεμούν είναι πολλά, αλλά ευτυχώς υπάρχει η δυνατότητα για κενά εξαμήνου ανάμεσα στις επεμβάσεις, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην επούλωση των "πληγών" ψυχικά και σωματικά. Τόνισε δε ότι πρόκειται για μεγάλα χειρουργεία που μπορεί να έχουν επιπλοκές, παρά το ότι τα πράγματα έως τώρα έχουν πάει καλά.

