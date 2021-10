Πολιτική

Σακελλαροπούλου από Χανιά: κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τις ευκαιρίες του

Σε Επίτιμη Πρόεδρο και Εταίρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Μελετών ”Ελευθέριος Βενιζέλος” αναγορεύτηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κοντά στα παιδιά και το προσωπικό του Παραρτήματος Παίδων και Νέων Κρήτης, βρέθηκε το μεσημέρι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο πλαίσιο της παρουσίας της στα Χανιά.

Η Πρόεδρος συνομίλησε με παιδιά και το προσωπικό ενώ ενημερώθηκε για τη λειτουργία της δομής στην οποία φιλοξενούνται 20 παιδιά, κάποια από τα οποία φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στη συνομιλία της με τα παιδιά η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο των δομών πρόνοιας, επισημαίνοντας ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, και σημείωσε ότι την κοινωνική παροχή την παρέχει το κράτος τονίζοντας πως «κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τις ευκαιρίες του».

Την Πρόεδρο καλωσόρισαν στη δομή η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού στα Χανιά, έχει τις ρίζες του στις αρχές του προηγούμενου αιώνα με την ίδρυση του Εθνικού Ορφανοτροφείου Αρρένων Χανίων, που σκοπό είχε την Προστασία και φροντίδα ορφανών αγοριών θυμάτων πολέμου. Το 1974 μετονομάστηκε σε Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Χανίων.

Ακολούθησαν δύο συγχωνεύσεις, το 1999 με το Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και το 2011 με το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων. Τον Νοέμβριο του 2013 πήρε τη σημερινή του ονομασία. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται χρονολογείται από το 1840 και λειτουργούσε ως τουρκικό Μοναστήρι, γνωστό ως Τεκές των Μελβεβήδων. Μετά το 1922 με την ανταλλαγή των πληθυσμών λειτούργησε ως Ορφανοτροφείο Χανίων.

Αναγόρευση σε Επίτιμη Πρόεδρο και Εταίρο του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος K. Βενιζέλος»

Σε Επίτιμη Πρόεδρο και Εταίρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Μελετών ”Ελευθέριος Βενιζέλος”, αναγορεύτηκε σήμερα κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, στην έδρα του Ιδρύματος στα Χανιά, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Η τιμητή διάκριση αποδόθηκε στην κυρία Σακελλαροπούλου, για την προσωπική της διαδρομή ως κορυφαίας δικαστικής λειτουργού σε ένα θεσμό που συνδέθηκε στενά με το μεταρρυθμιστικό έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου, την ενεργό συμμετοχή και την ουσιαστική προσφορά της στο επιστημονικό έργο του Εθνικού Ιδρύματος ”Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”.

Στην τοποθέτηση της κατά την τελετή αναγόρευσης η Πρόεδρος αναφέρθηκε στο έργο και την προσωπικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου τον οποίο χαρακτήρισε σπουδαία πολιτική φυσιογνωμία. Όπως ανέφερε, «αυτήν την σπουδαία πολιτική φυσιογνωμία μελετά το Ίδρυμα "Ελευθέριος Βενιζέλος". Επικεντρώνεται στο έργο και τη μορφή τού μεγάλου πολιτικού, μακριά από ιδεολογικές δεσμεύσεις και αγκυλώσεις με ερευνητική ελευθερία χωρίς ιεραρχικούς περιορισμούς».

Η Πρόεδρος αναφερόμενη στη δράση του Ιδρύματος εξέφρασε την χαρά της καθώς όπως είπε, «το Ίδρυμα εστιάζει στην έρευνα και μελέτη της σύγχρονης ιστορίας της Κρήτης και της Ελλάδας με έμφαση την περίοδο που έδρασε ο Ε. Βενιζέλος». Όπως τόνισε, «ο Βενιζέλος διατηρώντας αλώβητη την κρητική του ταυτότητα και παραμένοντας πιστός και στις παραδόσεις των κοινωνικών σχέσεων που εκπορεύονταν από την μεγαλόνησο, επέδειξε ένα καθαρά ευρωπαϊκό φιλελεύθερο πνεύμα και μια εντυπωσιακά πρώιμη κατανόηση των αλληλεξαρτήσεων του τοπικού με το διεθνές».

Παράλληλα επισήμανε, «ότι σε καιρούς μεταβατικούς όπως οι σημερινοί, η συνολική δέσμευση και προσήλωση του Βενιζέλου στο δημόσιο συμφέρον, ο ανανεωτικός και μεταρρυθμιστικός προσανατολισμός του, ο δυναμισμός, η ευστροφία και η αισιοδοξία του, δεν προκαλούν μόνο τον θαυμασμό μας αλλά λειτουργούν ως αφετηρία προβληματισμού για το παρόν και το μέλλον». Η κυρία Σακελλαροπούλου χαρακτήρισε μέγιστη τιμή προς το πρόσωπο της αλλά και για τον θεσμό που εκπροσωπεί την αναγόρευση της ως Επίτιμη Πρόεδρο και Εταίρο του Ιδρύματος λέγοντας ότι, «η αναγόρευση μου αποτελεί τιμή και ευθύνη καθώς γίνομαι και εγώ κομμάτι της σημαντικής προσπάθειας που καταβάλει το Ίδρυμα για την ενίσχυση της εθνικής μας αυτογνωσίας».

Προηγήθηκε σύντομη προσφώνηση από τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής και γενικό διευθυντή του Ιδρύματος Νικόλαο Παπαδάκη και ακολούθησε η ανάγνωση της απόφασης απονομής τής αναγόρευσης και η επίδοση της αναγόρευσης. Στην Πρόεδρο προσφέρθηκε μετάλλιο και πιστό αντίγραφο της πένας της Συνθήκης των Σεβρών, ενώ η κυρία Σακελλαροπούλου υπέγραψε στο επίσημο βιβλίο των επισκεπτών της Οικίας- Μουσείο του Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου και ξεναγήθηκε.

