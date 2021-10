ΗΠΑ – ΕΕ: Συμφωνία για κατάργηση δασμών

Οικονομία

Θέμα ωρών είναι η ανακοίνωση της συμφωνίας για την επίλυση της διαφωνίας, που προκάλεσε η απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλλει δασμούς στην εισαγωγή χάλυβα και αλουμινίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται ότι θα ανακοινώσουν εντός του Σαββατοκύριακου, ενδεχομένως και σήμερα, ότι κατέληξαν σε συμφωνία για την επίλυση της μακροχρόνιας διαφωνίας τους όσον αφορά τους δασμούς που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον στον χάλυβα και το αλουμίνιο, ανέφεραν πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Οι δύο από τις πηγές αυτές είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας είναι στο στάδιο της οριστικοποίησης. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν στο μέλλον να εξάγουν χωρίς δασμούς 3,3 εκατομμύρια τόνους χάλυβα ετησίως στις ΗΠΑ, με βάση ένα σύστημα ποσοστώσεων.

Δασμοί θα επιβάλλονται εφόσον ξεπεραστεί αυτό το όριο. Ορισμένα προϊόντα χάλυβα είχαν ήδη εξαιρεθεί από τους αμερικανικούς δασμούς κατά το περασμένο έτος.

