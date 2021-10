Αθλητικά

Ιωνικός - ΑΕΚ: Η άμυνα ήταν το “κλειδί” για τη νίκη

Οι “κιτρινόμαυροι” πανηγύρισαν το πρώτο τους “διπλό” στο φετινό πρωτάθλημα.

Την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στη φετινή Basket League πανηγύρισε η ΑΕΚ, επικρατώντας με 69-65 του Ιωνικού.

Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν πολύ στην άμυνα, ενώ είχαν σε μεγάλη μέρα τον Γκρίφιν, ο οποίος πέτυχε 14 πόντους, μάζεψε 4 ριμπάουντ και είχε 4 κοψίματα. Προηγήθηκαν ακόμη και με 16 πόντους διαφορά, αλλά ο Ιωνικός δεν τα παράτησε και μείωσε στο καλάθι στο τελευταίο 10λεπτο.

Ανησυχία για τον Γέλοβατς, ο οποίος τραυματίστηκε στην πρώτη περίοδο και αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Ο Γιουτζίν Τζέρμαν με 24 πόντους και 6 κερδισμένα φάουλ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να αποφύγει μία τέταρτη ήττα ο Ιωνικός, αλλά δεν τα κατάφερε, αφού ήταν ο μόνος με διψήφιο αριθμό πόντων από τους γηπεδούχους.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 28-38, 43-52, 59-65

Ιωνικός (Σεγκούρα): Μουχαϊμίν 9, Κολοβέρος 7, Τζέρμαν 24, Γόντικας 2, Χουγκάζ 2, Αρσενόπουλος 3, Όουενς 2, Μούρτος, Αθηναίου 5, Γκιουζέλης 5.

ΑΕΚ (Δέδας): Φλιώνης 4, Ανγκόλα 15, Γέλοβατς 7, Βαουλέτ, Χάμερ 12, Κολόμ, Πετρόπουλος 2, Φιλιππάκος 4, Παππάς 7, Γκρίφιν 14.

