ΑΕΚ - “Αγία Σοφία”: Ο αετός εκπαιδεύεται για τις πρώτες πτήσεις (εικόνες)

Στα πρότυπα της Μπενφίκα το τελετουργικό της έναρξης των αγώνων της ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο.

Ένας αετός εκπαιδεύεται από τώρα για την πρώτη του πτήση, στα εγκαίνια του νέου γηπέδου της ΑΕΚ.

Η “κιτρινόμαυρη” ΠΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από το γιγαντόσωμο πουλί, το οποίο θα δίνει ξεχωριστό χρώμα στους εντός έδρας αγώνες της ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις πάνω από την “Αγία Σοφία” έχουν ήδη γίνει και η εκπαίδευση του αετού συνεχίζεται.

Αυτός είναι ο αετός που εκπαιδεύεται από τώρα για την πρώτη του πτήση, που θα είναι στα εγκαίνια του σπιτιού μας και από εκεί στους εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας στη Νέα Φιλαδέλφεια! ??#aekfc #OpapArena #NeaFiladelfia #ourhome #ourhistory #eagle pic.twitter.com/1n9Vb6m2RF — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) October 29, 2021

Οι αγώνες στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ θα έχουν εορταστικό χρώμα, με τον αετό να κάνει πριν από τη σέντρα εντυπωσιακή εμφάνιση, στα πρότυπα του τελετουργικού της Μπενφίκα.

