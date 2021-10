Πάπας Φραγκίσκος – κλιματική αλλαγή: ακούστε την κραυγή της γης και των φτωχών

Κόσμος

Το μήνυμα του Ποντίφικα προς τους ηγέτες που συμμετέχουν στην σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, COP 26.

Ο πάπας Φραγκίσκος κάλεσε σήμερα τους παγκόσμιους ηγέτες που συμμετέχουν στην σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα που πραγματοποιείται στη Γλασκώβη, την COP26, να ακούσουν "την κραυγή της Γης και την κραυγή των φτωχών".

Κατά το κυριακάτικο κήρυγμά του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό, ο πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος έχει κάνει την προστασία του περιβάλλοντος βασικό μέλημά του, εξέφρασε την ελπίδα η σύνοδος να "προτείνει αποτελεσματικά μέτρα και να προσφέρει σαφή ελπίδα στις μελλοντικές γενεές".





