Ερντογάν: Εξέφρασα στον Μακρόν την ανησυχία μου για την πώληση όπλων στην Ελλάδα

Τι είπε ο Πρόεδρος της Τουρκίας για τις συναντήσεις που είχε στο περιθώριο της Συνόδου των G20, με Μπάιντεν, Μακρόν και Ντράγκι.

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο τέλος των εργασιών του G20 της Ρώμης.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι μεταξύ των άλλων είχε διμερείς συναντήσεις με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε, τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι, τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ.

«Με τον Αμερικανό πρόεδρο μιλήσαμε για τον εκσυγχρονμισμό των F-16 που διαθέτουμε και ίσως για την αγορά νέων. Διαπίστωσα μια θετική προσέγγιση», τόνισε ο Ερντογάν. Δεν έγινε, όμως - όπως πρόσθεσε- καμία αναφορά στην ανατολική Μεσόγειο.

Όσο για την συνομιλία του με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, τόνισε ότι έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην Λιβύη και στην διεθνή διάσκεψη που ετοιμάζεται να οργανώσει το Παρίσι στις 12 Νοεμβρίου. Στη συνάντηση, παράλληλα, συζητήθηκε και η κατάσταση στο Αφγανιστάν και την Συρία.

«Εκφράσαμε και την ανησυχία μας για την πώληση των όπλων στην Ελλάδα. Μιλήσαμε ανοικτά, με μια ευρεία ατζέντα» υπογράμμισε ο Ερντογάν.

Αναφερόμενος εξάλλου στη διμερή του συνάντηση με τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε, «Μετά τις σημερινές συζητήσεις, θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα. Ιδίως σε ό,τι αφορά την αμυντική βιομηχανία και στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών των δυο χωρών μας».

