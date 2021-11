Κόσμος

COP26: Ο Ερντογάν επέστρεψε στην Τουρκία, δεν ταξίδεψε στην Βρετανία

Η τουρκική προεδρία δεν έδωσε καμία επίσημη εξήγηση για την απρόσμενη επιστροφή του αρχηγού του κράτους.



Ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επέστρεψε αεροπορικώς στην Τουρκία νωρίς σήμερα το πρωί, αντί να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η τουρκική προεδρία δεν έδωσε καμία επίσημη εξήγηση για την απρόσμενη επιστροφή του αρχηγού του κράτους.

Τούρκος κυβερνητικός αξιωματούχος ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς υπό τον όρο να μην κατονομαστεί είπε πως υπήρχαν προβλήματα με το πρωτόκολλο όσον αφορά τη συμμετοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη σύνοδο. Δεν έδωσε καμιά άλλη λεπτομέρεια.

