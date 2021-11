Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο με ντελιβερά: Ελεύθερος ο οδηγός του αυτοκινήτου

Σε βάρος του νεαρού ασκήθηκε ποινική δίωξη για το τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν διανομέα φαγητού.



Ελεύθερος αφέθηκε ο νεαρός οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε και σκότωσε τον 47χρονο διανομέα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στη συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και 25ης Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός οδηγήθηκε χθες Κυριακή στον εισαγγελέα, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν είχε δίπλωμα οδήγησης ενώ το όχημα που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα ήταν συγγενών του, σύμφωνα με το thestival.gr.

Ο πατέρας του θύματος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα». «Αυτός ο νεαρός έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα στην Παπανδρέου από την παραλία. Στην συνέχεια ο γιος μου κατέβαινε από την Μαρτίου και έστριψε αριστερά όπως επιτρεπόταν, αφού άναψε πράσινο στο φανάρι! Αυτός έτρεχε με 150 χλμ. Τον διέλυσε... ακαριαίος θάνατος!» είπε.

Να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος ζητά το ΕΚΘ

Να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος, που οδήγησε στον θάνατο 47χρονου διανομέα φαγητού, αλλά και να αποδοθούν ευθύνες στον οδηγό που τον παρέσυρε τα ξημερώματα του Σαββάτου, απαιτεί η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου της πόλης (ΕΚΘ), εκφράζοντας τη θλίψη και την αγανάκτησή της για το περιστατικό.

«Ο άτυχος εργαζόμενος σε γνωστή εταιρεία διανομής φαγητού έχασε τη ζωή του λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, έχοντας αφήσει την οικογένειά του, προκειμένου να βγει στους δρόμους και να εργαστεί σε συνθήκες δύσκολες, όπως αυτές έχουν κατά καιρούς επισημανθεί από τους εργαζόμενους διανομείς σε ντελίβερι και κούριερ. Το δυστύχημα αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εργατικών ατυχημάτων που καταγράφονται στον κλάδο, με τους εργαζόμενους να ζητούν και να διεκδικούν τα αυτονόητα εργασιακά τους δικαιώματα» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΕΚΘ, που εκφράζει συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του 47χρονου.

