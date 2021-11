Κοινωνία

Τροχαίο: νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής

Θρήνος για το παλικάρι, που έχασε την ζωή του, το απόγευμα της Κυριακής. Πως συνέβη η τραγωδία.

Στο πένθος βυθίστηκε από την Κυριακή, η τοπική κοινωνία της Γαλάτιστας, από τον άδικο χαμό ενός 19χρονου, σε τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του halkidikinews.gr, ο άτυχος νεαρός που οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε πάνω σε μαντρότοιχο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο 19χρονος βρήκε τραγικό θάνατο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε τσιμεντένια περίφραξη οικίας και σε ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο (σταθμευμένο εκτός οδού), με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ανωτέρω οδηγού».

