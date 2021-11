Πολιτική

Δήμαρχος Ωραιοκάστρου για εκβιασμό: Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη

Δήλωσε ότι είχε δει τους συλληφθέντες να τον φωτογραφίζουν και ζήτησε συγνώμη από την οικογένειά του «για τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη».

Την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη εξέφρασε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, Παντελής Τσακίρης, τον οποίο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, τον εκβίαζαν ζητώντας χρήματα, για να μην δημοσιοποιήσουν βίντεο.

“Αισθάνομαι ότι κάποιοι προσπαθούν να εισβάλλουν βίαια στην ιδιωτική και προσωπική μου ζωή και αυτό είναι το πιο κατακριτέο απ’ όλα”, δήλωσε ο κ. Τσακίρης από τα γραφεία του δικηγόρου του, Παρασκευά Σπυράτου και ευχαρίστησε την Αστυνομία για τον επαγγελματισμό τον οποίο επέδειξε. “Ως δήμαρχος Ωραιοκάστρου είναι υποχρεωμένος να επανέλθω στα καθήκοντα μου, διότι έχω αναλάβει μια ευθύνη απέναντι στους δημότες μου”, τόνισε ο κ. Τσακίρης και ζήτησε συγνώμη από την οικογένειά του για τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε ότι δεν φοβήθηκε από τον εκβιασμό για αυτό και πήγε από την πρώτη στιγμή στην Αστυνομία. Επισήμανε ότι οποιοσδήποτε μπορεί θεσμικά να ελέγξει το έργο του στον δήμο, και πρόσθεσε “τέτοιοι άνθρωποι του υπόκοσμου όμως το να έρχονται να με εκβιάζουν και να θέλουν να με ελέγξουν, εγώ δεν το ανέχομαι”.

Σε ό,τι αφορά τους ηθικούς αυτουργούς, υπογράμμισε ότι “όλοι έχουνε βγάλει τα συμπεράσματα τους. “Εγώ δεν θέλω να πιστέψω αυτά τα πράγματα. Μου είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι οι πολιτικοί μου αντίπαλοι μπαίνουνε σε αυτό εδώ το παιχνίδι εν προκειμένω μετέρχονται τέτοιων σκοπών και μεθόδων προκειμένου να πετύχουν τους σκοπούς τους”, πρόσθεσε

Είπε ακόμα ότι τον παρακολουθούσαν για άγνωστο χρονικό διάστημα και την προηγούμενη εβδομάδα η πόρτα του διαμερίσματος του βρέθηκε ανοιχτή, ενώ είχε διανυκτερεύσει στο πατρικό του σπίτι.

Τέλος, τόνισε ότι αυτούς που συνελήφθησαν για την υπόθεση τους είχε δει να τον φωτογραφίζουν.

