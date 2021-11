Κόσμος

Γουατεμάλα: Πάνω από 600 κιλά κοκαΐνης κατασχέθηκαν σε λιμάνι (εικόνες)

Πάνω από 600 κιλά κοκαΐνης βρέθηκαν κρυμμένα μέσα σε εμπορευματοκιβώτια σε λιμάνι στην ανατολική Γουατεμάλα, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Δευτέρα.

Η κατάσχεση της ποσότητας 616 κιλών κοκαΐνης έγινε στο Πουέρτο Σάντο Τομάς δε Καστίγια, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας, στις ακτές της χώρας στην Καραϊβική, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας, ο Χουάν Λουίς Πανταλεόν.

Οι αρχές υπολογίζουν πως η ποσότητα ναρκωτικών που κατασχέθηκε είχε αξία 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα εμπορευματοκιβώτια είχαν έρθει από τον Παναμά, ωστόσο η προέλευση της κοκαΐνης δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη, σημείωσε ο Έντουιν Μονρόι, εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, το 90% της κοκαΐνης που παράγεται στη νότια Αμερική και έχει προορισμό τις ΗΠΑ μεταφέρεται με μικρά αεροσκάφη, πλεούμενα ή αυτοσχέδια υποβρύχια, που περνούν από χώρες της κεντρικής Αμερικής.

Σε αυτές, τοπικά δίκτυα κακοποιών δρουν σε συνεργασία με διεθνή καρτέλ.

Σύμφωνα με τις αρχές της Γουατεμάλας, στα βίαια επεισόδια που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και με τις συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος οφείλονται σχεδόν οι μισές από τις κάπου 3.500 ανθρωποκτονίες οι οποίες καταγράφονται κάθε χρόνο στη χώρα κατά μέσον όρο.

