Κόσμος

Ισπανία: κοκαΐνη – ρεκόρ σε σκάφος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει βρεθεί ποτέ σε πλοίο κατέσχεσαν οι Ισπανοί σε διεθνή επιχείρηση.

Σε συνεργασία με τις Αρχές της Πορτογαλίας, εντόπισαν ένα σκάφος με ισπανική σημαία, στο οποίο υπήρχε η κοκαΐνη σε ποσότητα ρεκόρ. Τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει κατασχεθεί ποτέ σε σκάφος.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν τα τρία μέλη του πληρώματος, και οι τρεις ξένης εθνικότητας. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν κι ένας γνώριμος για διακίνηση μικροποσοτήτων ναρκωτικών. Οι άλλοι δύο συλληφθέντες δεν είχαν ποινικό μητρώο ούτε πρότερη εμπλοκή με το «δαχτυλίδι» της διακίνησης στην περιοχή.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν 183 πακέτα με κοκαΐνη, η οποία υπολογίζεται ότι ήταν 5,2 τόνοι. Η αξία της υπολογίζεται στα 30.000 δολάρια τα κιλό και το συνολικό κέρδος από την καθαρή πώληση του φορτίου ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια δολάρια.

Οι μεταφορείς του παράνομου φορτίου φαίνεται πως είχαν ραντεβού με εμπόρους στη νότια πλευρά της Ιβηρικής Χερσονήσου, όπου και θα γινόταν η παραλαβή του.

Στην έρευνα συμμετείχαν η Αμερικανική Δίωξη (DEA), βρετανική Μονάδα, καθώς και η Αστυνομία της Κολομβίας. Σύμφωνα με την Αστυνομία της Ισπανίας, οι έμποροι και στις δύο πλευρές της «συμφωνίας», τόσο στη Λατινική Αμερική όσο και στην Ευρώπη, έχουν ταυτοποιηθεί.

«Οι έμποροι επικοινωνούσαν με τελευταίας γενιάς συστήματα και έδωσαν στο σκάφος του ψεύτικο όνομα και ψεύτικη σημαία, ώστε να αποκρύψουν την αληθινή του προέλευση», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ισπανικής Αστυνομίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Lilibet Diana: Λιώνει ο Πρίγκιπας Χάρι με την κόρη του!

Γκάμπι Πετίτο: Στον αρραβωνιαστικό της ανήκουν τα λείψανα που εντοπίστηκαν

Άλεκ Μπάλντουιν: Η τραγωδία στα γυρίσματα ταινίας σοκάρει το Hollywood (βίντεο)