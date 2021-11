Κόσμος

Νιγηρία: Πολύνεκρη τραγωδία από κατάρρευση ουρανοξύστη (εικόνες)

Έξι νεκροί και 100 αγνοούμενοι α πό κατάρρευση κτηρίου 25 ορόφων.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην οικονομική πρωτεύουσα της Νιγηρίας, το Λάγκος, όταν κατέρρευσε πολυώροφο κτίριο υπό ανέγερση, ενημέρωσε σήμερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της ομώνυμης πολιτείας.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, τον Ολουφέμι Όκε-Οσανιντόλου, συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Το κτίριο κατέρρευσε χθες το μεσημέρι.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως αγνοούνται κάπου εκατό εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του πολυτελούς κτιρίου 25 ορόφων· καταπλακώθηκαν από τεράστιο όγκο συντριμμιών.

Οι καταρρεύσεις κτιρίων δεν είναι σπάνιες στη Νιγηρία, την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, όπου ο οικοδομικός κανονισμός παραβιάζεται συχνά.





