Θεσσαλονίκη: Νεκρή η ποδηλάτισσα που παρασύρθηκε από φορτηγό

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Κατέληξε η 42χρονη ποδηλάτισσα που παρασύρθηκε από φορτηγό.

Υπέκυψε στα τραύματά της, σύμφωνα με την αστυνομία, η ποδηλάτισσα που παρασύρθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί από φορτηγό, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Γρηγορίου Λαμπράκη, στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», ωστόσο παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, αρχικά των διασωστών της Μονάδας του ΕΚΑΒ και ύστερα των γιατρών του νοσοκομείου, κατέληξε.

