Οικονομία

ΔΕΗ: Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπερκαλύφθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου.

Μέσα σε μόνο μία ώρα από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών καλύφθηκε το σύνολο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με προσφορές στο υψηλότερο σημείο του εύρους διακύμανσης της τιμής διάθεσης, δηλαδή στα 9 ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν υποβληθεί προσφορές για αγορά μετοχών αξίας 1,35 δισ. ευρώ που είναι το ανώτατο ποσό στο οποίο στόχευε η ΔΕΗ και η έκδοση βαίνει προς σημαντική υπερκάλυψη. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου.

Τα έσοδα από την αύξηση θα διατεθούν -κατά κύριο λόγο- για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, εκσυγχρονισμό των δικτύων και τηλεπικοινωνίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Πλεύρης: Αποκλείω το lockdown

Τάσος Ξιαρχό: Στο Ιπποκράτειο μετά την απόπειρα αυτοκτονίας

Θεσσαλονίκη: Νεκρή η ποδηλάτισσα που παρασύρθηκε από φορτηγό