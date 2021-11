Πολιτική

Τσίπρας: Πλάνη Μητσοτάκη σε βάρος των συνταξιούχων

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «τετραπλασιασμό των εκκρεμών συντάξεων» και χαρακτήρισε «φιάσκο» το θέμα με τα αναδρομικά των συνταξιούχων.

Για συνειδητή εκστρατεία πλάνης από τον κ. Μητσοτάκη σε βάρος των συνταξιούχων που «υπέφεραν από τα μνημόνια και προσδοκούσαν ότι η επόμενη μέρα θα είναι πολύ καλύτερη» έκανε λόγο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους από το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα της 13ης σύνταξης, της έκρηξης των εκκρεμών συντάξεων και των αναδρομικών.

Ο κ. Τσίπρας κατά την εισήγησή του τόνισε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ ήταν αυτή που είχε μειώσει αρκετές φορές τις συντάξεις», υπενθυμίζοντας, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ότι «το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές του 2012». «Εντούτοις», τόνισε, «είχαν προσπαθήσει να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνονταν για αυτές», παρά το γεγονός ότι «η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που συγκράτησε τις περικοπές στις συντάξεις και έδωσε τη 13η σύνταξη, που τότε έλεγαν ότι είναι ψίχουλα».

Αναφερόμενος στην 13η σύνταξη, ο κ. Τσίπρας υπενθύμισε ότι «τότε ο σημερινός Πρωθυπουργός έβγαινε στη Βουλή και έλεγε ότι αντάλλαξα τις συντάξεις με το Μακεδονικό», τονίζοντας πως «ενώ είχε υποσχεθεί πως θα διατηρήσει τη 13η σύνταξη την κατήργησε, για να δώσει το 1 δισ. ευρώ προκειμένου να καλυφθεί μέρος της τρύπας από την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης».

Όσον αφορά στις εκκρεμείς συντάξεις, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έκανε λόγο για «τετραπλασιασμό των εκκρεμών συντάξεων σε δύο χρόνια», θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αν και παρέλαβε 360.000 παρέδωσε στη ΝΔ 120.000 εκκρεμείς συντάξεις.

Τέλος, χαρακτήρισε «το μεγάλο φιάσκο» το θέμα των αναδρομικών «που έχουν πάρει μόλις το 8% των παλαιών συνταξιούχων», στηλιτεύοντας το γεγονός ότι «η κυβέρνηση άφησε τελείως εκτός τους χαμηλοσυνταξιούχους», διότι όπως είπε, «παρά την απόφαση του ΣτΕ η κυβέρνηση προχώρησε σε μία ιδιότυπη εφαρμογή της απόφασης, εξαναγκάζοντας τους δικαιούχους να δηλώσουν ότι δεν θα διεκδικήσουν αυτά που αφορούν στα δώρα και στην επικουρική σύνταξη».

«Δυστυχώς, η επόμενη μέρα για τους συνταξιούχους είναι ίδια και χειρότερη» κατέληξε με αφορμή τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «οφείλουμε να δούμε πώς η τρίτη ηλικία, οι απόμαχοι της δουλειάς που δικαιούνται να έχουν μία αξιοπρεπή σύνταξη, σήμερα, ιδίως την περίοδο της ακρίβειας που έχει ξεπεράσει κάθε όριο, βρίσκονται σε πολύ μεγάλη δυσκολία».

«Θέλουν να διαλύσουν τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση»

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, κ. Νίκος Χατζόπουλος, έκανε λόγο για «διπλό κυβερνητικό φιάσκο στον ΕΦΚΑ» για τις εκκρεμείς συντάξεις, αφού όχι μόνο δεν κατάφεραν να ενημερώσουν τους δικηγόρους και τους λογιστές για τις νέες διαδικασίες, αλλά τελικά όπως αποδείχθηκε η νέα διαδικασία που προχωρά η κυβέρνηση αφορά μόλις το 17% των χιλιάδων συνταξιούχων που εκκρεμεί η απονομή της σύνταξής τους.

Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε πως «αυτό δεν λύνει το πρόβλημα», σημειώνοντας ότι απλά «πάνε να δώσουν σε δικηγόρους και λογιστές από 300 ευρώ για κάθε απόφαση για 27.200 συνταξιούχους», κάτι που χαρακτήρισε «σπατάλη χρημάτων του Δημοσίου».

Παράλληλα, τόνισε πως το πρόβλημα επίσπευσης απόδοσης των εκκρεμών συντάξεων θα μπορούσε να έχει λυθεί «αν είχαν παραταθεί οι συμβάσεις των εργαζομένων που είχαν προσληφθεί επί ΣΥΡΙΖΑ». «Τότε, είχατε προσλάβει με 18μηνες συμβάσεις 683 υπαλλήλους» τόνισε και εξήγησε ότι «αν είχαν παραταθεί οι συμβάσεις τους για άλλους 18 μήνες θα είχε λυθεί το πρόβλημα».

Ως εκ τούτου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «θέλουν να διαλύσουν την δημόσια κοινωνική ασφάλιση», κάνοντας λόγο για «κεντρικό στόχο από την πρώτη μέρα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρόεδρος του Δικτύου στο ζήτημα της παράλληλης ασφάλισης, καταγγέλλοντας ότι δεν εφαρμόζεται ο νόμος Κατρούγκαλου, μία ρύθμιση που αφορά 600 χιλιάδες συνταξιούχους. «Στείλαμε εξώδικο και θα πάμε σε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για να εφαρμόσουν τον νόμο. Δεν έχει ξαναγίνει να μην εφαρμόζεται ο νόμος» επεσήμανε.

Τέλος αναφερόμενος στην 13η σύνταξη που είχε θεσμοθετήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Χατζόπουλος κατήγγειλε την ανακολουθία του νυν πρωθυπουργού. «Ο κύριος Μητσοτάκης μας έλεγε είναι ψίχουλα μην τα πάρετε. Και ήρθε και κατάργησε αυτό που είχατε ψηφίσει ότι θα παίρνουμε 900 εκατομμύρια ευρώ ως 13η σύνταξη» κατέληξε.

