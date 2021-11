Παράξενα

NASA: Τάκος με πιπεριές που φύτεψαν στο διάστημα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όσο περίεργο κι αν φαίνεται, το ανακοίνωσε επίσημα η NASA.

Τα πρώτα λαχανικά που καλλιεργήθηκαν στο διάστημα ήταν οι πιπεριές που έβαλαν αστροναύτες της NASA σε Διαστημικό Σταθμό.

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η NASA, ενώ οι πιπεριές έγιναν…τσίλι, που μπήκε σε τάκος.

Σύμφωνα με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, οι πιπεριές καλλιεργήθηκαν στα πλαίσια της έρευνας του Plant Habitat-04.

«Η έρευνα περιελάμβανε μικροβιακή ανάλυση για τη βελτίωση της κατανόησης των αλληλεπιδράσεων φυτών-μικροβίων στο διάστημα και την αξιολόγηση του πληρώματος για τη γεύση, την υφή και τη διατροφή των πρώτων πιπεριών που καλλιεργήθηκαν στο διάστημα», ανέφερε η NASA.

Η προέλευση των πιπεριών ήταν από τη Χιλή και πρόκειται για διασταύρωση της ποικιλίας «sandia» του νότιου Νέου Μεξικού και μιας τοπικής που καλλιεργείται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας.

«Οι περισσότερες από τις πιπεριές Hatch τρώγονται όταν είναι πράσινες, αλλά η συγκεκριμένη είναι μία από τις λίγες που καταναλώνονται τακτικά τόσο στο πράσινο όσο και στο κόκκινο στάδιο της ανάπτυξης τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση της NASA.

Σε ανάρτηση του Διαστημικού Σταθμού, στο Twitter σημειώνεται πως πρόκειται για «ένα από τα πιο απαιτητικά πειράματα φυτών μέχρι σήμερα», αφού οι πιπεριές είναι «πιο δύσκολο να καλλιεργηθούν από πολλές πιθανές διαστημικές καλλιέργειες επειδή χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να βλαστήσουν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν καρπούς».

Η αστροναύτης ης NASA Μέγκαν ΜακΆρθουρ, η οποία βρίσκεται στο ISS από τον Απρίλιο, έγραψε στο Twitter ότι μετά τη συλλογή των πιπεριών τσίλι, κι αφού κατέγραψαν τα δεδομένα, τις δοκίμασαν. «Μετά τη συγκομιδή, δοκιμάσαμε την κόκκινη και την πράσινη πιπεριά τσίλι» έγραψε στο Twitter. «Ακολούθως συμπληρώσαμε τις έρευνες (πρέπει να έχουμε τα δεδομένα!) και επιτέλους έφτιαξα τα καλύτερα διαστημικά τάκος μέχρι τώρα: fajita μοσχάρι, επανενυδατωμένη ντομάτα και αγκινάρα και πιπεριά hatch chile.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – νέα μέτρα: πως γίνεται η είσοδος σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες

Βόρεια Μακεδονία: Η αξιωματική αντιπολίτευση “ξορκίζει” τη Συμφωνία των Πρεσπών

Λογαριασμός ρεύματος: έρχεται νέο πακέτο ελαφρύνσεων